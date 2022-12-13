В TikTok показали "секретный" iPhone с 12 камерами

Немецкий режиссер Саймон Майер опубликовал в TikTok шуточную рекламу "секретного" iPhone 15, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно задумке автора, новый смартфон от Apple получит название iPhone 15 Hyper Ultra Turbo Wild Pro Max Ultimate Mini XL. На задней панели устройства будут размещены 12 камер, одна из которых получит функцию "Бесконечного приближения".

"Новая функция "Бесконечного приближения" позволит вам приблизить картинку вплоть до четырех тысяч километров, благодаря чему можно сфотографировать Ниагарский водопад прямо с балкона и тем самым удивить друзей на вечеринке", - говорится в ролике.

Кроме того, iPhone 15 от Майера умеет выгуливать домашних животных и варить эспрессо. По задумке режиссера iPhone 15 в данной модификации будет доступен лишь в двух цветовых решениях, а его стоимость составит "всего" $11 тыс.

Презентация настоящих смартфонов линейки iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года.