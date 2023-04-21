В WhatsApp урежут поддержку на этих смартфонах

Разработчики мессенджера WhatsApp урезали поддержку старых версий мобильной операционной системы Android в свежей бета-версии приложения для гаджетов с ОС от Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает ресурс WABetaInfo, специализирующийся на новостях о популярном мессенджере.

"Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android", - говорится в статье.

Таким образом WhatsApp перестанет поддерживать Android 4.4 KitKat (версия ОС 2013 года) и начнет требовать Android 5.0 (версия ОС 2014 года) и более новые версии ОС от Google.

По мнению специалистов WABetaInfo, такое решение позволит разработчикам сосредоточиться на новых функциях для большинства пользователей более поздних версий операционной системы Android.

Текущая доступная для всех пользователей версия WhatsApp требует устройства с ОС Android 4.1 Jelly Bean (версия 2012 года) и новее. Также в обновлении авторы мессенджера готовят переработанную раскладку клавиатуры.