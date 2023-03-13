Названы профессии, представляющие опасность для позвоночника

Чаще всего от проблем с опорно-двигательным аппаратом страдают представители профессий, связанных с вибрацией тела, постоянной ходьбой и удержанием тяжелых предметов вручную. Об этом "Газете.Ru" рассказала остеопат, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Центра реабилитации клиники "Медскан" Юлия Толмачева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, "профессиональные" заболевания возникают из-за несоответствий условий и требований работы возможностям человеческого тела.

"Одними из самых опасных для позвоночника считаются специальности, связанные с вибрацией всего тела. Это, например, водители большегрузного или сельскохозяйственного транспорта и рабочие горнодобывающей промышленности. Дело в том, что при постоянном воздействии вибрация вызывает микротравмы и постепенное разрушение межпозвонковых дисков, костной ткани позвонков, миелиновой оболочки спинномозговых нервов и эндотелия сосудов. Далее следует воспаление, которое сопровождается хронической болью", - сообщила остеопат.

Есть риск проблем с позвоночником и у таких профессий, как грузчик, литейщик, санитар, персонал по уходу за лежачими пациентами и другими специальностями, связанными с подъемом, перемещением и удержанием тяжелых предметов или людей вручную.

"Подъем тяжестей вызывает осевую нагрузку (сверху вниз) на позвоночник, сплющивание межпозвонковых дисков, сужение межпозвонковых отверстий и сдавление проходящих через них сосудов и нервов", - констатировала Юлия Толмачева.

Опасны, по словам врача, и стереотипные рабочие движения. При таких сферах деятельности как, например, пекарь автоматизированной линии, швея или штамповщик, одни и те же движения в течение дня являются ассиметричными, когда правая и левая половина тела работают с различной амплитудой, а значит и с разным мышечным напряжением.

"Возникает ярко выраженный мышечный дисбаланс. Он приводит к неравномерной нагрузке на позвоночник. Часто человек остается "перекошенным" и после окончания рабочего дня, он продолжает даже спать в привычной рабочей позе. Так, позвоночник искривляется, сосуды и нервы с одной стороны тела оказываются в стесненных условиях", - пояснила врач по лечебной физкультуре.

Вредит позвоночнику и длительное нахождение в вынужденном неудобном положении. К таким профессиям относятся токари, газосварщики, маляры и штукатуры на лесах, водители, а также врачи некоторых хирургических специальностей, например, стоматологи.

"У работников этих профессий поражаются те мышцы позвоночника, которые находятся в постоянном статичном напряжении - гипертонусе. Их нормальная структура деформируется, что может привести к воспалению и боли. Также непрерывные сигналы от мышц в мозг "сбивают" нормальную регуляцию процессов кровоснабжения и обмена веществ. В итоге под удар попадают нервные корешки, межпозвонковые диски с суставами, хрящевая ткань позвоночника", - рассказала врач Толмачева.

Она отметила, в случае сидячей работы основным механизмом повреждения позвоночника становится перегрузка межпозвонковых дисков поясничного отдела. Чаще и больше других страдает диск между последним поясничным позвонком и крестцом. В положении сидя он испытывает 4-х кратные перегрузки и со временем начинает разрушаться, образовывая грыжу.

Опасен и труд, связанный с постоянной ходьбой и работой стоя. Длительная поддержка вертикального положения тела требует постоянного напряжения большой группы мышц, в том числе собственных мышц позвоночника. При их физическом перенапряжении развивается мышечно-тонический синдром, как у токарей и стоматологов. От синдрома чаще всего страдают продавцы-консультанты, парикмахеры, повара, бармены, массажисты.