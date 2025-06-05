Назван простой способ сделать роды безопасными

Оценка состояния сердца ребенка с помощью эхокардиографии сразу после начала родов может помочь предсказать, справится ли младенец с родовыми схватками, или же возникнет риск гипоксии, требующий кесарева сечения или инструментальных родов.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли ученые под руководством профессора Туллио Ги из Католического университета Святого Сердца в Риме. Работа опубликована в журнале British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG).

В исследовании участвовали 208 беременных женщин, находящихся в начале родов. У большинства роды прошли естественно и без осложнений, однако в 20 случаях потребовалось оперативное вмешательство из-за признаков гипоксии плода.

У детей, которым потребовалась помощь, эхокардиография выявила отличающиеся параметры сердечной морфологии, по сравнению с теми, чьи роды прошли без осложнений. Это позволило авторам сделать вывод: аномалии в работе сердца плода на ранней стадии родов могут служить важным сигналом для изменения тактики родоразрешения.

Результаты открывают путь к новой стратегии мониторинга во время родов. Своевременная УЗ-оценка сердца может стать тестом, который поможет выявить младенцев с повышенным риском гипоксии, сократить количество экстренных решений в процессе родов и предотвратить тяжелые последствия гипоксического поражения головного мозга.

Эта методика особенно важна в условиях, когда каждая минута на счету, а цена ошибки - здоровье и жизнь ребенка.

"Наше исследование может изменить подход к ведению родов. Оно дает возможность принимать более обоснованные клинические решения в самом начале родового процесса", - подытожил профессор Ги.