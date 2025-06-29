Названы основные признаки старения мозга

Старение мозга - это не только возрастной процесс. Исследования показывают, что первые когнитивные изменения могут начинаться уже с 27-30 лет, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни, не спит достаточно и подвергается хроническому стрессу, рассказал "Газете.Ru" Магомед-Амин Идилов, основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD, передает Day.Az.

По его словам, есть основные признаки начального когнитивного старения.

Снижение скорости обработки информации. Считается, что уже после 30 лет скорость реакции может замедляться на 15-20% каждые 10 лет, особенно без регулярной умственной нагрузки.

Проблемы с краткосрочной памятью. Согласно данным Гарвардской медицинской школы, около 40% людей старше 45 лет замечают ухудшение краткосрочной памяти, при этом реальное снижение может начаться гораздо раньше - с 35-40 лет.

Трудности с концентрацией. Современные когнитивные тесты показывают, что в условиях постоянной цифровой стимуляции (уведомления, мессенджеры, соцсети) средняя продолжительность устойчивого внимания снизилась с 12 секунд в 2000 году до 8 секунд в 2020-х (данные Microsoft Research).

Снижение когнитивной гибкости. К 50 годам способность адаптироваться к новым задачам и обучаться новому может снижаться на 30-40% по сравнению с возрастом 25 лет, особенно если человек не практикует регулярное развитие навыков и обучение.

Повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность. Исследования показывают, что ухудшение когнитивной саморегуляции связано с истощением префронтальной коры, что особенно заметно при хронической усталости и переутомлении.

"Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов - в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности - это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения", - подчеркивает Идилов.

По его словам, регулярный мониторинг позволяет не только сохранить ясность ума, но и повысить эффективность работы - особенно в сферах, где интеллект и креативность - главный ресурс.