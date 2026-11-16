https://news.day.az/medicine/1874122.html В защитном барьере мозга обнаружена неожиданная находка Гематоэнцефалический барьер избирательно доставляет в мозг белки из крови, направляя их к определенным типам клеток. Ученые Институтов Гладстоуна составили карту такого транспорта у мышей и обнаружили его ранние нарушения в модели болезни Альцгеймера. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Cell.

В защитном барьере мозга обнаружена неожиданная находка

Медицина, 16 ноября 2026 13:32 (UTC +04:00) 164
В защитном барьере мозга обнаружена неожиданная находка

Гематоэнцефалический барьер избирательно доставляет в мозг белки из крови, направляя их к определенным типам клеток. Ученые Институтов Гладстоуна составили карту такого транспорта у мышей и обнаружили его ранние нарушения в модели болезни Альцгеймера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Cell.

Команда пометила белки плазмы, ввела их в кровоток животных и изучила, какие из них оказались в мозге. Из 861 отслеживаемого белка там выявили 92. Многие вырабатывались в других органах, особенно в печени.

Разные белки поступали к разным клеткам. Например, печеночный аполипопротеин A1, или APOA1, доставлялся к астроцитам - клеткам, поддерживающим работу нейронов. Он активировал сигнальный путь, связанный с сохранением нервных контактов.

В модели болезни Альцгеймера поступление защитного APOA1 снижалось еще до выраженного нарушения целостности барьера. По мнению авторов, это указывает на отдельную проблему: мозг может недополучать нужные вещества прежде, чем защита начнет пропускать вредные.

Затем исследователи усилили выработку APOA1 в печени с помощью генной терапии. У мышей повысилось его содержание в мозге и уменьшились некоторые признаки патологии, связанной с моделью болезни.

Результаты позволяют исследовать подходы к поддержке мозга через другие органы и использовать естественные пути транспорта для доставки препаратов. Переносимость механизма на людей и возможность лечения болезни Альцгеймера таким способом еще предстоит проверить.

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