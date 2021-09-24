Президент Ильхам Алиев: В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года

В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

"И конечно же, вот такие точечные проекты, как одно smart village - "умное село" в Зангиланском районе. Сейчас в других районах мы по одному пилотному проекту будем осуществлять, чтобы уже могли возвращать людей. Я не хочу давать сроков, но я думаю, что - не думаю, а точно - в Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года. Что касается других сел, тоже можно в течение года. Ну а крупные города, наверное, займет время, но мы будем планировать поэтапно. Строительство поэтапное, заселение. Но это тоже очень сложная работа не только в плане строительства, но и потом логистики, потом обеспечения работой, средствами для существования, земельными участками, техникой. Это очень большой объем работы, который мы выполняем сами за счет своих собственных средств, мы не обращались ни за какими кредитами, и если кто-то хочет помочь, конечно, будем рады, если нет, это то, что мы должны сделать сами", - сказал Президент Ильхам Алиев.