https://news.day.az/officialchronicle/1426117.html Президент Ильхам Алиев: Никто не выше закона, предыдущие заслуги кого-либо не будут учитываться
Президент Ильхам Алиев: Никто не выше закона, предыдущие заслуги кого-либо не будут учитываться
Никто не выше закона, предыдущие заслуги кого-либо не будут учитываться.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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