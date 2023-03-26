Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за благотворительным матчем между командами "Карабах" и "Галатасарай"

26 марта на Бакинском олимпийском стадионе проходит благотворительный матч между командами "Карабах" (Агдам) и "Галатасарай" (Стамбул).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за игрой на стадионе наблюдают Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Матч организован с целью оказания помощи ликвидации последствий "Катастрофы века" - мощного землетрясения, произошедшего в братской Турции. Все доходы от игры будут направлены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения. Продажа за короткий срок более 62 тысяч билетов на матч является наглядным подтверждением большого интереса к этой игре, а также несокрушимой солидарности азербайджанского народа с братской Турцией в трудный день.