Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага.

Day.Az представляет публикацию: