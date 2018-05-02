Саргсян снова устроит расстрел парламента Армении? - МНЕНИЕ

Мирная революция, начатая в Ереване, которой многие восхищаются в мире, легко может сорваться в традиционный армянский террор.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Facebook депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

"Республиканская партия 1 мая проголосовала в Национальном Собрании против назначения Никола Пашинян премьер-министром. Тот призвал своих сторонников к расширению кампании гражданского неповиновения и грозится полностью парализовать страну. Куда все это приведет, пока сказать сложно. Правящий режим продемонстрировал, что после отставки Сержа Саргсяна отступать далее не намерен и власть не сдаст. В свою очередь Никол Пашинян известен своим упорством в борьбе, которое он неоднократно демонстрировал.

Но если у правящей элиты множество голов, то у протестного движения такая голова одна - это Пашинян. Памятуя недобрую армянскую традицию, дело может дойти и до террористических акций. За четверть века независимости в Армении было убито много высокопоставленных политиков, чиновников и журналистов: экс глава республиканского КГБ, начальник Армянской железной дороги, мэр Еревана, руководитель Общественного телевидения, председатель облсовета НКАО. Расстрел в Национальном Собрании Армении, когда были убиты спикер парламента Карен Дамирчан, премьер-министр Вазген Саркисян, с десяток министров и депутатов, на памяти у многих. Большинство этих политических убийств так и остались не раскрытыми.

Армяне, по обыкновению, даже на остром политическом кризисе в своей стране делают пиар, рекламируя его миру как образец цивилизованного гражданского сопротивления. Но все может завершиться не так "красиво", как началось. Ведь правящая элита, которая не рискнула потопить народный протест в крови, вполне может обратиться к традиционным точечным террористическим действиям, как это не раз было в армянской истории. Полагаю, что Пашиняну все это известно не хуже меня. Так что не удивлюсь, если скоро он начнет появляться на публике в броннике и в плотном кольце охранников", - написал Расим Мусабекову.