Дашнаки очищают свои ряды от противников Пашиняна

Агван Варданян исключен из рядов АРФ Дашнакцутюн.

"Верховный орган АРФ Дашнакцутюн в Армении заявляет, что, рассмотрев дисциплинарный вопрос товарища Агвама Варданяна, принял решение исключить его из рядов АРФД", - отмечается в сообщении пресс-службы политсилы, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Накануне секретарь фракции АРФД Агван Варданян представил заявление о сложении депутатских полномочий. Если депутат не отзывает свое заявление, то о сложении им полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется спикером. С момента подписания протокола отставка считается принятой.

Секретарь фракции "Дашнакцутюн" Агван Варданян заявил 1-го мая, что не будет голосовать за кандидата на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна и объявил о готовности сложить мандат. При этом фракция "Дашнакцутюн" приняла решение поддержать кандидатуру Пашиняна. 25-го апреля АРФ "Дашнакцутюн" вышла из коалиции с правящей Республиканской партией Армении.

Парламент Армении на специальном заседании 1-го мая не избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. На следующий день фракция Республиканской партии Армении заявила, что на повторных выборах премьер-министра Армении в парламенте поддержит кандидатуру, выдвинутую одной третью депутатов. А блок "Царукян" заявил о том, что поддержит кандидата от народа на выборах. 3 мая кандидатура Никола Пашиняна была официально выдвинута на пост премьер-министра страны более одной трети депутатов. Повторные выборы главы правительства состоятся в Национальном Собрании Армении 8-го мая.