Выяснилось, кого боится Никол Пашинян

Новая власть в Армении продолжает избирательно относиться к лицам, включенным правозащитниками в список политзаключенных.

Освобождаются рядовые демагоги, лица же, которые могут представлять угрозу властям Армении либо сепаратистскому режиму в Карабахе, продолжают оставаться в заключении.

Самвела Бабаяна так и не освободили из-под стражи, пишут с удивлением армянские СМИ, ссылаясь на активиста Андраника Теваняна, который вместе со сторонниками Бабаяна и журналистами у входа в здание Службы национальной безопасности ожидал освобождения так называемого "экс-министра обороны" оккупированного Карабаха.

28 ноября 2017 года суд в Ереване признал Самвела Бабаяна виновным в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 38-235 (соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных организованной группой) и частью 1 ст. 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем) УК РА и приговорил его к шести годам лишения свободы.

На днях в суд было представлено ходатайство о замене меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство. То, что ходатайство было принято к рассмотрению, было воспринято сторонниками Бабаяна как хороший знак. Однако они ошиблись.

Отметим, что Бабаян подозревался в участии в попытке переворота в сговоре с экс-министром обороны Сейраном Оганяном, для чего, собственно, и приобреталась из Грузии "Игла". Человек, способный организовать закупку столь серьезного вооружения, конечно же, будет представлять угрозу для любой власти, даже "демократической". Примечательно, что освобождения "экс-министра" опасается и режим, правящий на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Напомним, что шли разговоры о намерении ударить контрабандной "Иглой" по самолету президента Сержа Саргсяна. Но если это только предположения, то сам Бабаян никогда и не скрывал намерения организовать акции народного неповиновения, по типу нынешних, пашиняновских. После сфальсифицированных выборов Самвел Бабаян открыто заявил о готовности организовать поствыборные масштабные акции протеста вплоть до вооруженного восстания. По сути, сделать вторую попытку повторить "Сасна Црер 2" не только в Ереване, но и в разных регионах Армении. Захват государственных учреждений будет осуществлен с убеждением, что силы полицейских и других правоохранительных подразделений не смогут одновременно установить контроль в нескольких точках возгорания очагов протеста, заявил тогда Бабаян.

Стоит ли ожидать, что он не выпущен на свободу? Премьер Никол Пашинян, сам добравшийся до власти по спинам толпы, прекрасно понимает, какую разрушительную энергию она может в себе таить. И в следующий раз "революция" может начать развиваться стихийно, а не по сценарию, одобренному где-то за океаном. А в этом случае никакого братания, цветов и шариков не будет. А будет насилие, озверение масс и беспощадность полиции. Как, впрочем, и бывает, когда революция не спланирована и не отрежиссирована.

Самвел Бабаян, по всей видимости, сам собирался быть автором сценария и режиссером своего переворота, а это уже куда опаснее.

Так что ни ему, ни его братьям по разуму в лице "Сасна црер", как говорится, век свободы не видать.

Зульфугар Ибрагимов