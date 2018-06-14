Список "героев армянского народа" пополнился новыми именами - благодаря Пашиняну

Факт освобождения новыми властями террористов и экстремистов, получивших ранее сроки за серьезные провинности, неоднозначно воспринят в армянском обществе. Ликуют родные и близкие освобожденных, а также сочувствующие экстремистским идеям граждане.

Почему Никол Пашинян освободил Сефиляна? Этот вопрос волнует в Армении многих. В том числе и членов его команды, которая, как отмечают армянские СМИ, была против освобождения известного экстремиста Жирайра Сефиляна. По мнению соратников премьера, этим шагом он создал себе большую проблему в будущем.

По сведениям газеты "Жаманак", в команде Никола Пашиняна факт освобождения Апелляционным судом Армении накануне Жирайра Сефиляна и его сторонников стал темой бурных обсуждений. Пашиняну было, в частности, сказано: "Если освобождаешь этих людей, какие гарантии, что они завтра в рамках своей приверженности принципу деколонизации не выйдут на акцию протеста и не предъявят требования о выходе из ЕАЭС или ОДКБ. Что ты будешь делать, какой ответ дашь русским?".

Вряд ли сам Пшинян знает ответ на этот вопрос.

Тем временем, вопросов становится все больше. Следующий связан с террористами "Сасна црер" и заключается в следующем: если завтра аналогичное преступление (захват гособъекта и заложников, убийство сотрудников правопорядка) совершит кто-то другой, будет ли закон вправе его наказать?

"Во время захвата полка ППС были жертвы, и в связи с этими жертвами должна быть дана правильная правовая оценка: пусть расследование продолжается, и, если люди могут гарантировать, чтобы при наличии этих гарантий не находились под стражей - это иной вопрос, но окончательная правовая оценка обязательно должна быть вынесена, ведь были же жертвы - погибли трое полицейских, и в связи с этими жертвами, я повторяю, должна быть вынесена правовая оценка", - в беседе с Первым Информационным отметил депутат Национального Собрания Феликс Цолакян, комментируя факт освобождения некоторых членов группы "Сасна Црер".

По словам Феликса Цолакяна, если всему этому не будет дана правильная правовая оценка, то этим самым в стране может возникнуть опасный прецедент, что, по его мнению, недопустимо.

"Это очень плохо, когда мы создаем прецедент: здесь очень сложно вынести оценку, потому что, с одной стороны, есть борьба за освобождение членов "Сасна Црер", но, с другой стороны, есть и обратная сторона - осиротели семьи. И именно здесь и нужно правильно сориентироваться, и решение всех вопросов должно быть таково, чтобы это не было односторонним и так далее", - сказал Цолакян и одновременно добавил:

"Я не против изменения меры пресечения, но после изменения меры пресечения должна быть дана правильная правовая оценка, и каждый должен знать меру своей вины, и народ должен знать, что этот человек виновен, и мы также знаем, что верховная власть страны наделена тем правом, что может помиловать любого человека, даже совершившего серьезное преступление, и никто это не может обсуждать, но когда выносится правовая оценка, и только после этого делается нечто подобное, то это уже меняет ситуацию".

По его словам, арест или освобождение того или иного лица в любом случае должен быть обоснованным.

Освобождение как саснацреровцев, так и Сефиляна ничем не обосновано. Разве что присягой на верность новым властям. А это уже создает совершенно другую атмосферу вокруг данного вопроса. Получается, что, присягнув на верность, можно убивать, и не понесешь наказания. Террористы, пролившие кровь, два года устраивающие шоу в ереванском суде и провозглашенные политзаключенными, вышли на свободу с видом победителей. И пусть теперь власть посмеет отправить их обратно за решетку или просто заикнуться, что вы, ребята, вообще-то преступники.

Они уже стали народными героями, дополнив собой длинный список сомнительных "героев армянского народа".

Зульфугар Ибрагимов