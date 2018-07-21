Эркан Озорал: Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципе «Одна нация, два государства»
21 июля 2018 13:19 169
Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципе "Одна нация, два государства", сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступая в субботу на Международном медиафоруме в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Озорал отметил большую роль СМИ в донесении до мирового сообщества и братских народов турецко-азербайджанских отношений.
"2018 год стал важным годом в отношениях Турции и Азербайджана", - сказал посол.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:27
В Баку будет ветрено
-
20 Июл. 16:25 12 955
-
20 Июл. 16:13 10 937
-
20 Июл. 14:55 9 288
-
20 Июл. 21:31 6 904
-
10:29 6 488