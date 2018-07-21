Эркан Озорал: Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципе «Одна нация, два государства»

Азербайджано-турецкие отношения основаны на принципе "Одна нация, два государства", сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступая в субботу на Международном медиафоруме в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Озорал отметил большую роль СМИ в донесении до мирового сообщества и братских народов турецко-азербайджанских отношений.

"2018 год стал важным годом в отношениях Турции и Азербайджана", - сказал посол.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook