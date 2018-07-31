Россия все же разрешила армянам ехать на учения НАТО

Армения все же поедет на учения НАТО "Достойный партнер-2018" (Noble Partner-2018), которые пройдут в Грузии 1-15 августа.

Армения примет участие в предстоящих в Грузии учениях НАТО в составе четырех офицеров - сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

До этого об участии Армении говорила только грузинская сторона, МО же Армении тянуло резину, не давая журналистам четкого ответа. Буквально до последней минуты не было ясно, ждать в Грузии армян в этот раз или нет. В Ереване чего-то ожидали. Как полагают наблюдатели - реакции Москвы и ее слова.

Реакция, как можно судить по российским СМИ, была далеко не одобрительной. Но в то же время, российская сторона не пыталась давить, а лишь устами своих экспертов разъясняла "младшим братьям", что никакое НАТО не заменит им ни российскую базу, ни российских пограничников, ни российскую ПВО и так далее.

Минобороны не могло дать журналистам конкретного ответа, потому что ожидало сигнала с Баграмяна 26. А там ожидали, как пройдет участие премьера Никола Пашиняна на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге. То есть, получит ли он разрешение на такой шаг.

Получил. И теперь Пашинян заявляет, что Армения не стремится в будущем стать членом НАТО, а хочет еще более эффективно членствовать в ОДКБ. А значит, можно ехать в Грузию и просто поучаствовать в составе четырех человек в маневрах.

Напомним, что в прошлом году Армения в последний момент отказался от участия в натовских учениях. После чего возникла неловкая ситуация между Ереваном и Тбилиси, так как первый утверждал, что и не думал ехать на маневры, а последний с удивлением констатировал, что армяне дали согласие и их офицеры даже участвовали в планировании.

Одним словом, проблема решилась ко всеобщему удовольствию. Ереван может немного обелить свой лик перед западными партнерами, а Москве вполне достаточно публичного отказа Пашиняна от намерения в дальнейшем подумывать о НАТО. Теперь не откажется.

Зульфугар Ибрагимов