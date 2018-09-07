Армянские СМИ: Москва снова не пустила Армению на учения НАТО

В Грузии продолжаются Международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018"), стартовавшие 1 сентября.

Как сообщается, в этом году в учениях помимо самой Грузии участвуют еще девять стран и партнеров НАТО: Болгария, Греция, Латвия, Румыния, США, Турция, Украина, Чехия и Эстония. Планировалось, что в маневрах примет участие и Армения, однако, как и в прошлом году, ее на Agile Spirit не досчитались.

Как пишет "Аравот", Москва перешла на режим мощного пропагандистского давления в армяно-российских отношениях. Отказ Еревана в очередной раз от участия в учениях НАТО расцениваются как результат этого давления.

"31 августа было богато событиями вокруг армяно-российских отношений. Вечером того же дня, когда из Москвы в адрес армянских властей осуществлялось четкое и целенаправленное давление, из Еревана поступила очень примечательная новость о том, что Армения не примет участия в предстоящих в Грузии учениях НАТО Agile Spirit - 2018. По всей видимости, Армения изначально приняла решение не участвовать в учениях, но в условиях нынешнего сложного состояния, в котором оказались армяно-российские отношения, другого решения ждать от Армении было бы наивностью", - пишет газета.

Отметим, что учения продлятся до 11 сентября.

Султан Керим