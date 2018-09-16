Пашинян пытается спасти рухнувший имидж за счет Карабаха

16 сентября 2018 21:45

Новое армянское правительство при всем своей краснобайстве оказывается на проверку нисколько не более прогрессивным, чем предыдущие. Высказывания Пашиняна балансируют на грани дозволенности в международных отношениях. По-видимому, премьер Армении забывает, что заняв столь высокий пост, ему пора отойти от площадной риторики и начать заниматься земными делами, стать прагматиком.

Возвратившись из Парижа, где состоялась встреча между премьером Армении и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, он рассказал о вопросах урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как передают армянские СМИ, Пашинян обвинил Баку в неискренности. Не хочет, мол, на самом деле тот урегулировать конфликт.

Обвинять Баку, уже три десятилетия пытающийся образумить и донести до армянской стороны простые истины, в неискренности - это, по крайней мере, невежливо. В политике не используется термин "искренность". Она по определению не может быть "с душой нараспашку". В политике любая из сторон преследует свои интересы. Поэтому данное высказывание Пашиняна можно было бы расценивать как простую политическую безграмотность, если бы не одно НО.

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Как передают армянские СМИ, Пашинян заметил, что процесс урегулирования возможен "только при  наличии соответствующей атмосферы, в то время как со стороны Азербайджана звучат угрозы". Видимо, кривить душой - отличительная черта армянских политиков. Азербайджан никогда не угрожал территориальной целостности Армении, не оккупировал ее регионов. Политика нашей страны направлена на восстановление собственной территориальной целостности. А то, что соседям временами напоминается, на чьих территориях создано их государство, - так это вовсе не угрозы. Напоминание вовсе не подразумевает того, что Азербайджан собирается ликвидировать армянскую государственность и идти на нее войной. Напротив, тем самым глава Азербайджана и общественность хотят донести до рядовых граждан Армении и руководства этой страны, что, несмотря на причиненные ими на протяжении столетия мучения азербайджанскому народу, на этнические чистки, агрессию и геноцид на оккупированных территориях, Баку не исключает определенные точки соприкосновения, которые могут способствовать мирному сосуществованию двух народов после урегулирования конфликта.

Но армянское руководство остается верным своей линии - обвинять тех, с кем они не могут померяться силами в открытую. Если предыдущие власти Армении умышленно затягивали переговорный процесс, но пытались делать хорошую мину при плохой игре, чтобы не перехолодить дипломатических рамок, то новый глава совершенно беспардонен в своих высказываниях. Демонстрируя на словах свою готовность сесть за стол переговоров, он в то же время делает все возможное, чтобы этого не случилось. Чего стоит его утверждение о том, что Армения, мол, готова к урегулированию, а вот официальный Баку, дескать, "необходимо призвать к порядку"...

С точки зрения международного права и международной политики подобное высказывание - это почти повод для усиления напряженности, а порой даже войны. К сведению Пашиняна - это не Азербайджан бряцает оружием, провоцируя новый виток напряженности в регионе, хотя военной силы у него вполне хватит, чтобы в течение двух недель оказаться под Ереваном.

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То, что свое пошатнувшееся положение Пашинян стремится поправить с помощью военной угрозы, ясно невооруженным глазом. "Азербайджан, продолжает он глубокомысленно, хочет, чтобы Карабах входил в его состав, но не хочет наладить диалог с ним". Эта вполне логичная ситуация почему-то непонятна премьеру Армении, делающего странный вывод о том, что Баку хочет вернуть только земли, без живущих там армян.

Если Пашинян не в курсе, напомним ему, что с азербайджанской стороны никогда не делалось заявлений геноцидального характера, против проживания в Карабахе армян и их равных прав с коренным, азербайджанским населением. Премьер Армении намеренно искажает действительность для усиления впечатления от своих слов. В его словах - явна четкая однобокость и провокационная искаженность в трактовке современного положения вещей. Пашинян умалчивает, что согласно законодательству Азербайджана, карабахские армяне являются такими же гражданами АР, как и азербайджанцы, изгнанные со своих родных земель. То есть, азербайджанское законодательство не делает различия между этническим происхождением своих граждан, о чем свидетельствует тот факт, что. Несмотря на конфликт, в республике продолжают проживать 40 тысяч армян. А может ли Пашинян продемонстрировать хоть десяток-другой азербайджанцев в Армении? Вопрос риторический.

Вместо того, чтобы грамотно и спокойно взвесить ситуацию, расставить приоритеты для своей страны, премьер Армении ведет себя как форменный узурпатор. У интеллектуально развитой публики складывается впечатление, что он все еще не вышел из пубертатного возраста и никак не может наиграться. Его, как и в 13-14 лет "тянет на подвиги", что свидетельствует о затянувшемся инфантилизме. Но в политике не место юнцам, пусть и с бородой, - вся мировая история свидетельствует об  этом.

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Неизвестно, какими соображениями новый премьер Армении руководствуется в вопросах межгосударственных отношений. Любой шаг, предпринимаемый им, противоречит всем принципам здравой логики. Существует ряд международных правовых актов, которые обязательны к выполнению - 822-я, 853-я, 874-я и 884-я резолюции Совбеза ООН, согласно которым Нагорный Карабах и прилегающие районы являются неотъемлемой частью Азербайджана. Большинство стран мира признают это на законодательном и дипломатическом уровне. Виднейшие эксперты мира говорят о несостоятельности апелляций Армении к праву наций на самоопределение, поскольку эта формулировка первоначально подразумевала под собой право на самоопределение африканских и азиатских колоний европейских держав, к тому же, армяне уже самоопределились в рамках Республики Армения. А в мире нет государств, где один и тот же народ имел бы одинаковое по своему этническому составу или же общественно-политическому строю государство. Но Пашиняну с его инфантилизмом все это как китайская грамота.

Поэтому он громогласно заявляет: "Остается, чтобы Карабах определился, как он войдет в состав Армении". Никак не войдет, господин Пашинян. Хватит кормить граждан Армении лживыми и недостойными главы правительства обещаниями.

И еще - любое, принятое без участия азербайджанской общины Карабаха решение не будет иметь юридической силы, поскольку любое волеизъявление должно учитывать мнение всех социальных и этнических составляющих общества.

Заур Мехдиев

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