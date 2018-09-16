Пашинян пытается спасти рухнувший имидж за счет Карабаха

Новое армянское правительство при всем своей краснобайстве оказывается на проверку нисколько не более прогрессивным, чем предыдущие. Высказывания Пашиняна балансируют на грани дозволенности в международных отношениях. По-видимому, премьер Армении забывает, что заняв столь высокий пост, ему пора отойти от площадной риторики и начать заниматься земными делами, стать прагматиком.

Возвратившись из Парижа, где состоялась встреча между премьером Армении и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, он рассказал о вопросах урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Как передают армянские СМИ, Пашинян обвинил Баку в неискренности. Не хочет, мол, на самом деле тот урегулировать конфликт.

Обвинять Баку, уже три десятилетия пытающийся образумить и донести до армянской стороны простые истины, в неискренности - это, по крайней мере, невежливо. В политике не используется термин "искренность". Она по определению не может быть "с душой нараспашку". В политике любая из сторон преследует свои интересы. Поэтому данное высказывание Пашиняна можно было бы расценивать как простую политическую безграмотность, если бы не одно НО.

Как передают армянские СМИ, Пашинян заметил, что процесс урегулирования возможен "только при наличии соответствующей атмосферы, в то время как со стороны Азербайджана звучат угрозы". Видимо, кривить душой - отличительная черта армянских политиков. Азербайджан никогда не угрожал территориальной целостности Армении, не оккупировал ее регионов. Политика нашей страны направлена на восстановление собственной территориальной целостности. А то, что соседям временами напоминается, на чьих территориях создано их государство, - так это вовсе не угрозы. Напоминание вовсе не подразумевает того, что Азербайджан собирается ликвидировать армянскую государственность и идти на нее войной. Напротив, тем самым глава Азербайджана и общественность хотят донести до рядовых граждан Армении и руководства этой страны, что, несмотря на причиненные ими на протяжении столетия мучения азербайджанскому народу, на этнические чистки, агрессию и геноцид на оккупированных территориях, Баку не исключает определенные точки соприкосновения, которые могут способствовать мирному сосуществованию двух народов после урегулирования конфликта.

Но армянское руководство остается верным своей линии - обвинять тех, с кем они не могут померяться силами в открытую. Если предыдущие власти Армении умышленно затягивали переговорный процесс, но пытались делать хорошую мину при плохой игре, чтобы не перехолодить дипломатических рамок, то новый глава совершенно беспардонен в своих высказываниях. Демонстрируя на словах свою готовность сесть за стол переговоров, он в то же время делает все возможное, чтобы этого не случилось. Чего стоит его утверждение о том, что Армения, мол, готова к урегулированию, а вот официальный Баку, дескать, "необходимо призвать к порядку"...

С точки зрения международного права и международной политики подобное высказывание - это почти повод для усиления напряженности, а порой даже войны. К сведению Пашиняна - это не Азербайджан бряцает оружием, провоцируя новый виток напряженности в регионе, хотя военной силы у него вполне хватит, чтобы в течение двух недель оказаться под Ереваном.

То, что свое пошатнувшееся положение Пашинян стремится поправить с помощью военной угрозы, ясно невооруженным глазом. "Азербайджан, продолжает он глубокомысленно, хочет, чтобы Карабах входил в его состав, но не хочет наладить диалог с ним". Эта вполне логичная ситуация почему-то непонятна премьеру Армении, делающего странный вывод о том, что Баку хочет вернуть только земли, без живущих там армян.

Если Пашинян не в курсе, напомним ему, что с азербайджанской стороны никогда не делалось заявлений геноцидального характера, против проживания в Карабахе армян и их равных прав с коренным, азербайджанским населением. Премьер Армении намеренно искажает действительность для усиления впечатления от своих слов. В его словах - явна четкая однобокость и провокационная искаженность в трактовке современного положения вещей. Пашинян умалчивает, что согласно законодательству Азербайджана, карабахские армяне являются такими же гражданами АР, как и азербайджанцы, изгнанные со своих родных земель. То есть, азербайджанское законодательство не делает различия между этническим происхождением своих граждан, о чем свидетельствует тот факт, что. Несмотря на конфликт, в республике продолжают проживать 40 тысяч армян. А может ли Пашинян продемонстрировать хоть десяток-другой азербайджанцев в Армении? Вопрос риторический.

Вместо того, чтобы грамотно и спокойно взвесить ситуацию, расставить приоритеты для своей страны, премьер Армении ведет себя как форменный узурпатор. У интеллектуально развитой публики складывается впечатление, что он все еще не вышел из пубертатного возраста и никак не может наиграться. Его, как и в 13-14 лет "тянет на подвиги", что свидетельствует о затянувшемся инфантилизме. Но в политике не место юнцам, пусть и с бородой, - вся мировая история свидетельствует об этом.

Неизвестно, какими соображениями новый премьер Армении руководствуется в вопросах межгосударственных отношений. Любой шаг, предпринимаемый им, противоречит всем принципам здравой логики. Существует ряд международных правовых актов, которые обязательны к выполнению - 822-я, 853-я, 874-я и 884-я резолюции Совбеза ООН, согласно которым Нагорный Карабах и прилегающие районы являются неотъемлемой частью Азербайджана. Большинство стран мира признают это на законодательном и дипломатическом уровне. Виднейшие эксперты мира говорят о несостоятельности апелляций Армении к праву наций на самоопределение, поскольку эта формулировка первоначально подразумевала под собой право на самоопределение африканских и азиатских колоний европейских держав, к тому же, армяне уже самоопределились в рамках Республики Армения. А в мире нет государств, где один и тот же народ имел бы одинаковое по своему этническому составу или же общественно-политическому строю государство. Но Пашиняну с его инфантилизмом все это как китайская грамота.

Поэтому он громогласно заявляет: "Остается, чтобы Карабах определился, как он войдет в состав Армении". Никак не войдет, господин Пашинян. Хватит кормить граждан Армении лживыми и недостойными главы правительства обещаниями.

И еще - любое, принятое без участия азербайджанской общины Карабаха решение не будет иметь юридической силы, поскольку любое волеизъявление должно учитывать мнение всех социальных и этнических составляющих общества.

Заур Мехдиев