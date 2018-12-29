Антироссийские силы в Армении готовятся к новому наступлению

После новогодних праздников и православного Рождества армянские прозападники планируют продолжить акции с требованием о выводе 102-й российской базы.

Как заявил в беседе с Первым Информационным сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, они намерены 12 января отправиться в Гюмри. "Это будет 40-ой день после убийства госпожи Джульетты Казарян, и так получилось, что в этот же день исполняется шестая годовщина убийства членов семьи Аветисян. Мы готовимся провести акцию скорби и протеста напротив 102-ой военной базы", - сообщил он.

Хзмалян подтвердил, что главным их требованием остается вывод российских войск с территории Армении, а все остальное к делу не относится.

Тут надо пояснить, что глава Европейской партии имеет в виду петицию, в которой помимо базы, речь идет о правоохранительных органах, защите чести и достоинства граждан. Видимо, проевропейский активист считает, что это совсем другая песня и не нужно все смешивать. Антироссийскую партию такие мелочи не интересуют, убийствами и прочими инцидентами должна заниматься прокуратура, а их задача - изгнать российскую базу.

Но это еще не все. Армянские "европейцы" требуют не только прогнать базу, но и аннулировать русско-турецкий договор от 1921 года. Речь о Московском договоре, по которому, как утверждают армянские националисты, Армения потеряла часть своих "исторических территорий". Требования об отмене договора звучат в Армении в последнее время все громче, но не находят никакого "сочувствия" в Москве.

Примечательно, что вслед за протестами против российского присутствия в Армении, состоялась акция в его поддержку. Западники немедленно заявили, что акция была организована искусственно. Однако это вряд ли соответствует действительности. Стоит напомнить, что 29 ноября Хзмалян и его партия оказались в несколько пикантной ситуации, столкнувшись в день советизации Армении с многолюдной акцией коммунистов.

Как сообщали армянские СМИ, коммунисты, собравшись в большом количестве, отправились возлагать цветы к памятнику Шаумяну и к мемориалам бойцам Красной армии. Когда церемония была в самом разгаре, мимо прошли сторонники европейской интеграции Армении во главе с Хзмаляном с плакатами, призывающими вывести 102-ую российскую военную базу и "российских оккупантов". Коммунисты разгневались, произошла потасовка, в результате которой "европейцам" пришлось отступить.

Не исключено, что объявление о продолжении акций после праздников заставит активизироваться и пророссийские силы. Одним словом, зима в Ереване обещает быть интересной.

Зульфугар Ибрагимов