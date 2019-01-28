Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта достаточно сильны

Сегодня позиции Азербайджана в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта достаточно сильны. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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