"Обо мне могут писать на сайтах все, что угодно. Слава Богу, мое здоровье в порядке, а сама я за работой".

Об этом Report сказала уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Эльмира Сулейманова, передает Day.Az.

По ее словам, определенные проблемы со здоровьем не препятствуют ее деятельности: "Естественно, у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Однако это отрицательно не влияет на мою и, в целом, на деятельность Аппарата омбудсмана. Я всегда за работой. Мы никогда не сбавляли темп нашей работы. Мы осуществляем деятельность не только в Баку, но и в регионах, и даже в самых отдаленных регионах страны".