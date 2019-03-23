Как сообщили накануне армянские СМИ, в одной из воинских частей, дислоцированных в Мегринском районе, произошли беспорядки. Около 600 военнослужащих пытались покинуть расположение воинской части. В соцсетях сообщалось о бунте и массовом непослушании, проявленном военнослужащими.

Комментируя этот позорный для армии инцидент, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что дело в "блатных порядках".

"Несколько солдат-нарушителей дисциплины, пытались навязать свои порядки в воинской части в духе нравов 90-х годов, руководствоваться особыми условиями, служить в отдельной одежде, питаться по отдельному меню, оградив и офицеров. Они пытались вовлечь других солдат, подстрекая их к бунту", - написал Ованнисян в своем Facebook-e.

Он опроверг сообщения о массовости нарушений дисциплины и попытке 600 солдат покинуть часть.

Тем не менее, хорошо известно, что в армянской армии царят дворовые порядки, а армянские офицеры это те же "паханы" и "смотрящие". Как на зоне. При прежнем режиме СМИ этой страны не раз поднимали этот вопрос, а официальные лица в своих комментариях и не пытались скрывать того факта, что армия является отражением общества. То есть нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Лично глава МО Сейран Оганян признавал этот факт, говоря об уличных порядках, царящих в рядах ВС.

Криминальные порядки, от которых страдает армянское общество, проецировались на вооруженные силы и проявлялись в высоком уровне преступности, дедовщины, нарушений субординации и воинской дисциплины.

В "постреволюционной" Армении сегодня торжествует анархия и правовая неопределенность. Поэтому столь массовое нарушение дисциплины с участием беспрецедентного числа военнослужищах, также является проекцией происходящего на гражданке.

Зульфугар Ибрагимов