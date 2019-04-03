Глава азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет.

Бахтадзе отметил, что очень положительно относится к проектам Госкомитета по работе с диаспорой, реализуемым в связи с проживающими в Грузии азербайджанцами, и высоко оценивает эту работу. Он дал поручение присутствующему на встрече госминистру Кетеван Цихелашвили интенсифицировать связи с Госкомитетом, осуществлять больше совместных проектов.

На встрече присутствовали также посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и зампредседателя Госкомитета Фаиг Гулиев.

В тот же день Фуад Мурадов встретился с зампредседателя парламента Грузии, председателем межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиадом Дзигури, который отметил, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими союзниками, грузинский и азербайджанский народы - друзья и братья, а также подчеркнул важность дальнейшей интенсификации двусторонних связей.

На встрече присутствовали глава комитета по вопросам диаспоры и Кавказа парламента Грузии Бека Одишария, азербайджанские депутаты грузинского парламента Махир Дарзиев и Азер Сулейманов. Азербайджанскую сторону представляли посол Дурсун Гасанов, представители Госкомитета и другие официальные лица.

Мурадов отметил, что в качестве главы Госкомитета в первый раз совершил визит в Грузию летом прошлого года, изучил проблемы, с которыми сталкиваются проживающие в Грузии соотечественники. Он подчеркнул, что готовятся проекты в сфере образования, и сегодня, 3 апреля, состоится церемония открытия Интеграционного центра азербайджанцев Грузии, что станет вкладом азербайджанского государства с точки зрения интеграции азербайджанцев Грузии в местное общество.

Глава Госкомитета добавил, что в Азербайджане выделены квоты для получения педагогического и религиозного образования азербайджанцами Грузии в 2019-2020 гг.

Мурадов также коснулся вопроса открытия памятника армянскому сепаратисту в Грузии, подчеркнув, что это не соответствует нынешнему уровню двусторонних отношений.

Зампредседателя парламента Грузии, председатель межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиад Дзигури отметил, что визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Азербайджан прошел на высоком уровне, добавив, что армянская пресса публиковала материалы против этого визита.

На встрече выступили азербайджанские депутаты парламента Грузии Азер Сулейманов и Махир Дарзиев. Они отметили, что установка в Грузии памятника армянскому сепаратисту бросает тень на двусторонние отношения. Также было подчеркнуто, что в Азербайджане важно принять закон "О соотечественниках", в Грузии необходимо популяризировать азербайджанскую, а в Азербайджане - грузинскую культуру.