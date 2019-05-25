В Армении отсутствуют проявления ксенофобии, в стране действуют различные религиозные организации, мирно существуют национальные и религиозные меньшинства, - сказал агентству Новости-Армения омбудсмен Арман Татоян.

О том же говорил на прошедшем в пятницу в Ереване армяно-грузинском форуме, посвященном проблемам свободы религий и убеждений, премьер-министр Никол Пашинян.

Никол убеждал участников форума в том, что сегодня национальные и религиозные общины Армении свободны в своей деятельности и убеждениях и чувствуют себя полноценно.

"Мы убеждены в том, что религия способна сплотить, привести к миру, гармонии и счастью... Необходимо преодолеть эти разделительные линии и найти возможность для диалога именно с помощью религии. И для этого необходимо взаимное уважение к убеждениям, религиозным чувствам и представлениям", - сказал Никол Пашинян.

Все правильно, но как-то странно слышать подобные слова от представителей страны, откуда методично и, надо сказать, успешно были выдворены практически все неармяне. Вырезав или депортировав сотни тысяч азербайджанцев, выдавив притеснениями десятки тысяч евреев, русских и прочих меньшинств, армянское государство наконец спокойно вздохнуло, и сегодня армянский омбудсмен позволяет себе рассуждать о толерантности, оскорбляя саму суть этого понятия.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ Ильгар Велизаде:

"В Армении о толерантности и сосуществовании различных народов и религий любят говорить только на форумах и прочих мероприятиях, чтобы показать свое миролюбие и свою сопричастность основополагающим ценностями человеческого общежития.

На практике же ни о какой толерантности речи быть не может.

На форуме в Ереване они говорят о диалоге культур и религий. Но хотелось бы напомнить, что на других встречах и в кулуарах армяне говорят совсем о другом. Например, о том, что Армения является форпостом христианства в "диком" мусульманском мире, что она, мол, сталкивается с угрозами от "менее цивилизованного" мусульманского окружения. А чем, как не разжиганием религиозной ненависти, назвать проталкивание фальшивки о "геноциде армян"?

Цели этой политики вполне очевидны - создание в регионе армянского моноэтнического моноконфессионального государства с расширяющимися границами. Это основная цель армянского политического истеблишмента - расширить границы Армении за счет территорий других государств. Армяне всегда вели диалог с соседними народами с использованием оружия, и такой диалог, конечно же, имел негативные последствия.

Мы в Азербайджане выступаем за реальный диалог и сосуществование различных народов, религий и культур в рамках одного государства. Азербайджан демонстрирует такую модель на своем примере, в нашей стране толерантность и мультикультурализм являются частью национальной политики.

А что может представить Армения, чтобы доказать, что в этой стране к указанными ценностями дорожат не на словах, а на деле? Это большой вопрос. Да, там пытаются строить "потемкинские деревни", доказывающие наличие диалога культур и религий. Например, реставрируются азербайджанские мечети в Ереване и Карабахе. Но реставрация храмов в данном случае служит лишь инструментом пропаганды, не более. В этих мечетях некому молиться, кроме редких иранских туристов. Эти мечети не действуют из-за отсутствия прихода.

30 лет назад ситуация была иной. В Армении проживало четверть миллиона азербайджанцев, много русских, но с началом конфликта речь может идти только о показухе пропагандистского характера. Показуха призвана продемонстрировать толерантность. Правда по отношению к кому - это большая загадка".

Понятие религиозной толерантности не имеет к Армении никакого отношения. И никогда не имело, что испытали на себе четверть миллиона азербайджанцев, автохтонного народа занимаемой ныне Арменией территории, где от него на сегодня не осталось и следа.

Что такое "армянская толерантность" не сложно доказать на примере еврейской общины этой страны. В Армении ее, можно сказать, не существует. Незначительная горстка граждан еврейской национальности - это в большинстве женщины, вышедшие замуж за армян. Возьмем хотя бы главу общины Римму Варжапетян, которая еще несколько лет назад носила фамилию Феллер-Варжапетян, но потом еврейская составляющая из ее фамилии исчезла. По какой причине - это, думается, не большой секрет.

Объяснить изменение фамилии главы общины можно на примере итогов исследования, проведенного не так давно американской организацией Pew Research Center. Как сообщало ранее издание jewishnews.com, самый высокий уровень антисемитизма оказался зафиксирован в Армении (32%). И вряд ли это кого-то удивило. Как не удивили результаты аналогичного исследования Антидиффамационной лиги, показавшие, что 63% армян ненавидят евреев.

Впрочем, религиозная нетерпимость - явление для Армении обычное и рядовое, и страдают от нее не только национальные меньшинства, но и сами армяне, по той или иной причине не являющиеся последователями армянской церкви. Ксенофобия преподносится как борьба с сектантами, но на самом деле это борьба за однородность армянской среды, потому что только эта однородность позволяет держать общество в зомбированном состоянии.

Так, принадлежность именно к армянской церкви для армян является одним из основных условий приема на работы. Армянские СМИ рассказывали о многочисленных случаях, когда людям, не являющимся последователями армянской церкви, отказывалось в работе. Насаждение армянской религиозности идет и в школах, что вызывает недовольство оставшегося неармянского населения.

Не менее безобразная ситуация в данном вопросе сложилась также в армии. По информации СМИ, известны случаи, когда солдаты-езиды подвергались издевательствам, а имеющие атеистические взгляды чуть ли не насильно приобщались к армянской церкви.

Знает ли обо всем этом Никол Пашинян? Мы вовсе не исключаем, что сам армянский премьер привержен высоким общечеловеческим ценностям, вполне возможно, что в противовес армянской традиции он воспитывает в этом духе и своих детей. Но говорить о толерантности как о национальной идеологии в ставшей мононациональной путем этнических чисток Армении просто смешно. Если не сказать - преступно.

Зульфугар Ибрагимов