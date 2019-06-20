https://news.day.az/politics/1130805.html Рамиль Усубов назначен секретарем Совета безопасности при Президенте - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Рамиль Усубов назначен секретарем Совета безопасности при Президенте - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об назначении Рамиля Идрис оглу Усубова секретарем Совета безопасности при Президенте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства Рамиль Усубов освобожден от должности главы МВД Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре