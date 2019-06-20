Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об назначении Рамиля Идрис оглу Усубова секретарем Совета безопасности при Президенте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Рамиль Усубов освобожден от должности главы МВД Азербайджана.