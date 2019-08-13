Дезертирство никогда не поощрялось ни в какой армии. Но могут быть объективные причины, побуждающие военнослужащих к дезертирству. И в ВС Армении они как раз и имели место.

Об этом сказал в беседе с Day.Az бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя факт задержания на физулинском направлении линии соприкосновения армянского военнослужащего-дезертира Аро Казаряна.

Продолжая свою мысль, военный эксперт отметил, что речь идет о тяжелой морально-психологической ситуации в подразделениях ВС Армении, в первую очередь дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

В принципе, ничего неожиданного не произошло, считает полковник Рамалданов.

"В СМИ и соцсетях о положении в подразделениях ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, говорится постоянно и в негативном свете. Мы знаем о проблемах в обеспечении этих подразделений, о санитарно-гигиенической ситуации, низком качестве питания. Кроме того, не секрет, что в армии Армении и не только в оккупационных ее подразделениях царят дедовщина, неуставные отношения. Далеко ходить не надо - возьмем хотя бы случай с массовыми беспорядками в военчасти в Мегри, когда несколько сот солдат самовольно покинули часть в знак протеста.

О том, что происходит сегодня в армянской армии, можно судить также по перманентным акциям протеста родителей военнослужащих, сыновья которых погибли в небоевых условиях, стали жертвами произвола и насилия. Родители призывников-граждан Армении также требуют от властей не отправлять их детей на оккупированные территории. Никол Пашинян не случайно отправил своего сына в Карабах - хотел успокоить популизмом общественное мнение и показать пример", - сказал военный эксперт.

Рамалданов отметил, что это не первый случай дезертирства из армянской армии, где взаимоотношения между военнослужащими, между командирами и подчиненными базируются на неуставных действиях.

Во время апрельских боев имели место случаи массового дезертирства армянских военнослужащих с линии фронта, чтобы сдержать этот поток, даже выставлялись кордоны из сил военной полиции.

Это логическое продолжение того состояния, когда солдаты уже не могут выдерживать сложившуюся в армии ситуацию. Как можно увидеть на фотографиях, на теле Казаряна имеются следы насилия и побоев. Солдат исхудавший и измученный. Думаю, он еще много чего расскажет о взаимоотношениях в подразделениях оккупационных сил. Солдаты, которые там служат, служат не на совесть, а потому что их заставляют. Служба там идет не на основе армейского устава. Там существуют несколько иные отношения и царят другие законы. Аро Казарян - из тех, кто попытался спастись от насилия", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева