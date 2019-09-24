Пашинян собрался в Нью-Йорк - рассчитывает отыграться за провал в Лос-Анджелесе
Николу Пашиняну показалось мало провала и скандалов в Лос-Анджелесе. Находящийся с рабочим визитом в США премьер-министр Армении собрался провести встречу с армянами теперь в Нью-Йорке, пригласив их на встречу через свою страницу в Facebook.
Нет, пройдет она не в Центральном парке. В Лос-Анджелесе Пашинян красовался перед публикой в знаменитом Гранд-парке, а во втором городе США ему придется довольствоваться армянской церковью.
"Дорогие соотечественники, сегодня, 24 сентября, в 20:00, в нью-йоркской церкви Сурб Вардан состоится встреча с представителями армянства Нью-Йорка. Приглашаю всех армян Нью-Йорка", - написал Никол Пашинян.
Что ж, будем ждать интересных развитий. Шоу ведь должно продолжаться.
Зульфугар Ибрагимов
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