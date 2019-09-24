Николу Пашиняну показалось мало провала и скандалов в Лос-Анджелесе. Находящийся с рабочим визитом в США премьер-министр Армении собрался провести встречу с армянами теперь в Нью-Йорке, пригласив их на встречу через свою страницу в Facebook.

Нет, пройдет она не в Центральном парке. В Лос-Анджелесе Пашинян красовался перед публикой в знаменитом Гранд-парке, а во втором городе США ему придется довольствоваться армянской церковью.

"Дорогие соотечественники, сегодня, 24 сентября, в 20:00, в нью-йоркской церкви Сурб Вардан состоится встреча с представителями армянства Нью-Йорка. Приглашаю всех армян Нью-Йорка", - написал Никол Пашинян.

Что ж, будем ждать интересных развитий. Шоу ведь должно продолжаться.

Зульфугар Ибрагимов