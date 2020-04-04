МИД Азербайджана проведет онлайн-тренинг по симуляции саммита Движения неприсоедиения

С 16 по 18 апреля Министерством иностранных дел Азербайджана (МИД) и действующими при нем "Добровольцами дипломатии" будет впервые организован тренинг "Симуляция саммита Движения неприсоединения" на онлайн-основе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, тренинг стал одним из цикла мероприятий, проводимых в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы и служит повышению осведомленности молодежи о данной авторитетной структуре.

В связи с Распоряжением Президента Азербайджана об объявлении 2020 года "Годом волонтеров", проект будет охватывать волонтеров, участвующих в волонтерских организациях или движениях, действующих в стране. Учитывая объявление Всемирной Организацией Здравоохранения пандемии COVID-19 в мире и в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, проект будет проведен на онлайн-платформе в поддержку общественной кампании #EvdəQal.

В рамках проекта участникам будет предоставлена возможность выступить в роли официального представителя государств-членов Движения неприсоединения, являющегося второй по величине политической платформой в мире после Организации Объединенных Наций, и представить эти государства в симуляции, в рамках которой будет смоделирован саммит глав государств и правительств стран-членов Движения - высшее собрание организации.

Презентации по подготовке и навыкам, необходимым для участия в симуляции, будут представлены участникам сотрудниками министерства иностранных дел во время семинара, который пройдет с 13 по 15 апреля на онлайн-основе.

В ходе семинара участники будут проинформированы по ряду тем, включая деятельность Движения неприсоединения, правила дипломатической переписки, международные переговоры и опыт согласования текстов проектов резолюций.

Проект предназначен для добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет, обладающих знаниями английского языка. Подробную информацию о требованиях к участию можно получить по ссылке. Прием заявок продлится до пятого апреля.