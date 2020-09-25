"Пашинян загоняет нас в новую войну и в новый разгром"

Прозападный премьер Армении Никол Пашинян ведет страну и весь регион в тупик, пытаясь развязать войну с Азербайджаном. Об этом открыто начали признавать и в стане карабахских сепаратистов, которые в былые годы участвовали в оккупации азербайджанских земель. Так, с критикой на Пашиняна обрушился бывший секретарь так называемого "Совета национальной безопасности" оккупированного Карабаха и участник Карабахской войны Виталий Баласанян, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

"После событий в Тавуше мы можем констатировать, что политическая власть втянула Армению в военное положение, что очень опасно", - заявил он журналистам в ереванском пантеоне Ераблур.

Касаясь заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта приостановлены и на вопрос, есть ли переговоры, Баласанян сказал: "Нет. На данный момент переговоры находится в тупике со стороны первого лица политической власти Республики Армения".

По мнению Виталия Баласаняна, заявление главы марионеточного режима в Карабахе Араика Арутюняна о том, что переговоров не будет, очень опасный момент: "Нельзя делать подобные заявления", сказал он.

На вопрос, есть ли угроза войны, Баласанян отметил, что регион находится в взрывоопасной ситуации. "Третья мировая давно началась. В последний период мы видим заявления и действия Турции", - заявил он.

Виталий Баласанян признал, что после агрессии Армении в июле на товузском участке границы Азербайджана и Армении, Ереван "втянул страну в военное положение, что очень опасно".

Комментируя заявления премьер-министра Пашиняна о заговорщических силах в Нагорном Карабахе, Баласанян выразил уверенность, что человек, который делает подобные заявления, сам строит заговоры против оккупационных властей на территориях Азербайджана.