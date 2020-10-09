Армянские оккупанты уже потеряли Карабах

Интервью Day.Az с украинским военным экспертом Алексеем Арестовичем.

Азербайджанская армия демонстрирует сейчас лучшие образцы на уровне лучших армий мира. Очень строгая, очень выверенная, очень верная стратегия, в которой ставка сделана на высокотехнологичную армию и хорошую подготовку личного состава. Эта огромная подготовка, которая была проведена за предыдущие годы, в организации боевых действий на линии фронта очень хорошо себя показывает.

Несмотря на горячую южную кровь и темперамент, никем, от рядовых бойцов до руководства страны, учитывая важность момента, то есть возвращение земель, которые более 20 лет были под оккупацией, не было предпринято ни одного рискованного действия, которое могло бы привести к большим потерям среди личного состава. А это очень сложно. Я сам человек, который воевал, и знаю, как сложно удерживаться, особенно при наступлении, от соблазна где-нибудь что-нибудь ухватить побольше и подальше. Это признак очень хорошей управляемости войск, очень трезвого расчета высшего руководства - и военного, и политического.

Могу со всей ответственностью сказать, что азербайджанская армия демонстрирует очень высокие образцы современной армии. Как по технической оснащенности, так и по организации боевых действий.

Армяне подзапустили, конечно, свою оборону в техническом отношении, расслабились. Но до этого 27 лет они окапывались и оборудовали свои позиции.

Давайте посмотрим, как азербайджанская армия прошла первую демаркационную линию - первую линию обороны. На севере первые прорывы осуществила в трех местах - от Тертера и далее на запад уже на второй-третий день операции. А это прорыв корпусом первой линии обороны противника. В советское время нормой для прорыва в полевых условиях линии, подготовленной для обороны, считались 1-3 дня. А здесь в очень сложных горных условиях, штурмуя с равнины горы, прорвать оборону противника, который находится выше тебя на местности, причем, не имея решающего превосходства, а только решительность... Такая операция, я вам скажу, сделала бы честь любой армии мира.

То же самое - на юге, в Физули, который прорывали фактически десять дней, учитывая организацию там очень сильной обороны и близость артиллерийских резервов, системы опорных пунктов, районов обороны. Несмотря на все это, темпы прорыва азербайджанской армии, повторюсь, сделали бы честь вооруженным силам любой страны. Азербайджанская армия даже по советским военным нормам, которые более близки армянам, благополучно действует в таких ситуациях, которые в учебниках характеризуются как "особые условия".

Так что напрасно армянская сторона говорит про "провал блицкрига", лучше бы они говорили о том, что творится на их позициях. Сейчас там полный развал, они держатся, как говорится, на остатках ногтей. Думаю, азербайджанской армии осталось надавить совсем не много.

Разговоры в Армении о предателях и дезертирах означают, что посыпались внутренние ряды. Нет нужды говорить об этом, если ситуация соответствует хотя бы половине той пропаганды, которую распространяет армянская сторона - якобы все как один поднялись, все прибежали в военкоматы, куча добровольцев и так далее. Обратим внимание, Пашинян за первые девять дней войны трижды объявлял мобилизацию, что говорит о том, что явка в военкоматы там явно не такая, как утверждает пропаганда.

Кстати, накануне, по некоторым данным, армяне бросили в бой на штурм одной из высот в районе Физули, занятой азербайджанскими войсками, курсантов. Мы знаем всего несколько случаев в современной истории войн, когда бросали в бой курсантов. Во время битвы под Москвой в бой бросили кремлевских курсантов. Информация же, пришедшая вчера, - это второй известный мне случай. Курсанты - это золотой фонд, неприкосновенный запас даже в самых тяжелых масштабных войнах, подобных Второй мировой. И то, что армяне кинули курсантов на штурм занятой противником высоты, - это признак полного развала армии, когда нет уже боеспособного населения.

Стоит напомнить о лжи Пашиняна относительно "котла", который он якобы устроил на южном направлении. С самого начала было понятно, что нет там никакого котла и не может быть. Потому что руководство министерства обороны заявило, что они не знают, мол, где реально проходит линия фронта, отступают их войска или наступают. Любой человек, следуя логике, поймет, что это означает потерю управления войсками. Если командование не знает, где их войска находятся, значит, оно реально потеряло управление.

Сумма этих признаков - вранье про "котел", использование курсантов и признание Минобороны о том, что оно не знает, где находятся их войска - это признаки того, что там уже все зашаталось. Так что их победная пропаганда, что мы, мол, сейчас соберем силы и ударим, ничего кроме смеха не вызывает. Как и рапорты о потерях, которые якобы несет азербайджанская сторона.

Заявления из Еревана о том, что карабахский конфликт не имеет военного решения, также полностью лишены всяческой логики. Армения сама захватила Нагорный Карабах военным путем. А самое главное - азербайджанская армия прямо сейчас показывает, что оно есть, это военное решение. В том-то и красота момента, что в ситуации, когда создана легенда, будто нет военного решения, невозможно выбить "страшную" армянскую армию в тяжелых горных условиях, где они много лет окапывались, азербайджанская армия доказывает, что это возможно. Нет крепостей, которые нельзя взять, если у людей мотив и качественная подготовка. Всем этим сполна обладает азербайджанская армия.

Вообще, армянская пропаганда с самого первого дня была очень смешной, а сегодня она достигла пика, уровня передачи "Вокруг смеха", КВН-а и не выдерживает никакой критики.

Кстати, я посвятил этой теме статью "Разрушители легенд", имея в виду азербайджанскую армию. В русскоязычном пространстве была создана легенда о непобедимости армян. И проблема не в том, что армяне создали эту легенду - такие легенды можно и нужно создавать. Проблема в том, что они сами в нее поверили, расслабились и потеряли время. Не перевооружались, не предпринимали мер для того, чтобы сохранить за собой оккупированные территории, которые почему-то называют своими. И с ними произошло самое страшное - они започивали на лаврах, обманули сами себя, уверовали в свою непобедимость, не просчитав тех объективных факторов, которые привели к поражению азербайджанской стороны в 90-е годы. Они подумали, что эти факторы будут вечными, что это, дескать, свойство азербайджанцев - не уметь воевать. Они всему миру и самим себе рассказывали, что азербайджанцы не умеют воевать, и теперь Азербайджан их очень жестко наказывает за это и правильно делает.

Происходящее сегодня на карабахском фронте - это классический пример того, что бывает, когда почиваешь на лаврах и становишься жертвой собственной пропаганды. Если бы они сохранили настороженность и предпринимали меры, конечно, азербайджанской армии сегодня было бы сложнее, но даже в этом случае вы бы справились.

Армяне сделали все, чтобы потерпеть поражение. Но самое главное - это их ничему не научило. Судя по тому, что они рассказывают сейчас, даже по тем комментариям, которые пишут к моим статусам в соцсетях, видно, что армяне продолжают хвататься за ту же легенду и держаться мифа о своей непобедимости. Хотя Нагорный Карабах фактически им уже не принадлежит. Вся его территория, вплоть до границы с Арменией, находится под огневым контролем азербайджанской армии. Даже если азербайджанская армия прямо сейчас остановится, все равно, Нагорный Карабах - это осажденная крепость, которая вдоль и поперек простреливается артиллерией. Ни о каком его удержании уже речи не идет. Это крепость, которая окружена, и еще с тремя проломами в стенах.

Де-факто Армения уже потерпела поражение, но продолжает кормить весь мир сказками, что они, мол, еще кому-то покажут.

Попытки давить на жалость, как и обстрелы гражданских объектов в азербайджанских населенных пунктах - это последнее оружие армянской стороны. Они потерпели крах, и моральный, и военный, и политический, и остаются только грязные приемы. Это то же самое, как армяне на каждом шагу говорят, как их "геноцидили" турки, как якобы убивали азербайджанцы, а о собственных деяниях, про Ходжалы они почему-то забывают. А про это как раз надо помнить. Надо помнить об этнических чистках азербайджанцев. Я всегда, когда заходит разговор на эту тему, говорю: в Азербайджане сейчас проживает тридцать тысяч армян, а покажите мне хоть одного азербайджанца, живущего в Армении. Я уже не говорю о других народах, живущих в Азербайджане.

Проблема в том, что слишком много сил, выступающих на стороне армян, любят подхватить этот миф, пораскручивать его. Сейчас это миф о, дескать, "этнических чистках", которые ожидают армян после освобождения территорий, но официальный Баку, Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что армяне смогут остаться и жить дальше в Карабахе.

Я совершенно уверен, что никогда цивилизованный, развивающийся бурно в культурном и экономическом плане Азербайджан не пойдет на этнические чистки. Исключительно безупречно проводится информационная линия, говорящая о том, что азербайджанская армия не пришла как мститель, она пришла как освободитель своих территорий, и это право Азербайджана гарантировано международным правом. Поэтому, если Азербайджан выдержит эту линию и сможет после снятия оккупации во время переговоров дать пакет гарантий при посредничестве международных организаций, что никого не будут притеснять, физически изгонять и создавать для этого условия, думаю, и этот блок армянской пропаганды потерпит провал.

Лейла Таривердиева