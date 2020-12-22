В ближайшие дни Пашиняна свергнет еще одна "цветная революция"

Стартовавшая сегодня оппозиционная акция неповиновения может перерасти в новую "цветную революцию" в Армении. Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя начало новой волны организованных объединенной оппозицией протестов в республике.

"Акция, конечно, может взорвать Армению, обратите внимание, что почти все цветные революции начинались с чего-то похожего. Сейчас для Пашиняна очень важно быстро потушить это неповиновение, а если он этого не сделает, ситуация может перерасти во второй армянский майдан за 2,5 года, и тогда не лояльные Пашиняну спецслужбы могут перейти на сторону протестующих. Угроза для власти Пашиняна безусловно существует по объективным причинам: он проиграл войну, что пораженные национализмом граждане вряд ли ему простят", - прежде всего сказал он.

"Даже если Пашинян удержится, раскол в армянском обществе будет безусловно нарастать. Здесь очень важным моментом может стать какая-либо дальнейшая радикализация армянского общества на волне идеи реванша и национализма. Кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян - это человек крайне националистских и весьма агрессивных взглядов, в 90-е годы организовавший массовые демонстрации по свержению президента Левона Тер-Петросяна, кстати, во второй раз протесты проходили из-за парафирования соглашения по карабахскому вопросу. Приход к власти подобного радикала будет представлять угрозу для ноябрьского трехстороннего Заявления России, Азербайджана и Армении", - подчеркнул Алексей Фененко.

Армении необходим лидер, который будет способен вести диалог с Азербайджаном. "К сожалению, армянское общество сильно радикализировано, его разожгли идеей обиды за поражение, идеей несбывшихся надежд. Настроения в республике в большинстве своем строятся на сочетании двух довольно странных идей: во-первых, сохранение комплекса превосходства - "у нас была самая сильная армия, но нас предали", во-вторых, нарастание комплекса неполноценности - "нас должны были защитить братья из США, Франции и других стран НАТО". Эта гремучая смесь может иметь неприятные последствия для будущего армянской государственности", - обратил внимание доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Таким образом, не обязательно, что в ближайшие дни Никол Пашинян окажется свергнут еще одной "цветной революцией", но армянская элита все равно будет искать ему замену. И Вазген Манукян - далеко не лучший выбор, если Армения хочет мирной жизни, ведь он выступает за территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Грузии, и к Турции. Также он известен как политик, настроенный на дистанцирование Армении от России, о чем он говорил еще в 1996 году. Его премьерство не сулит ничего хорошего ни самой республике, ни российско-армянским отношениям", - заключил эксперт.