Президенту пишут: Вы - полководец и дипломат, четко обозначивший цели, заботливый глава государства, посвятивший себя народу

В связи с исторической победой Азербайджанской армии в Отечественной войне наши граждане, проживающие за рубежом соотечественники, а также граждане братской Турции продолжают направлять Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву благодарственные письма.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько этих писем, передает Day.Az.

"Вы - ценность, объединяющая азербайджанский народ, пример для каждого молодого человека"

В письме, направленном Президенту от волонтеров ASAN, говорится:

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий!

Сегодня мы граждане молодой, но независимой республики. Сегодня мы гордимся тем, что являемся гражданами современной, мощной, независимой страны, которая демонстрирует уникальную модель развития, несмотря на свой молодой возраст, может сказать свое слово на международной арене без какого-либо влияния, поделиться своим опытом.

С первого дня своей деятельности в качестве волонтеров ASAN мы прилагали усилия для повышения патриотического духа молодежи, привлечения ее к военно-патриотическим учениям, воспитания в духе национально-моральных ценностей. Долг каждого из нас - заботиться о семьях наших шехидов, которые своим героизмом оставили нам в наследство территориальную целостность нашей страны. Мы также прилагаем все усилия, чтобы выполнить свой долг.

Вы всегда были нашим самым большим сторонником. Если сегодня мы всем сердцем работаем в свободной и независимой стране, то здесь неоспорима Ваша забота о нас. Объявив этот год "Годом волонтеров", Вы еще раз продемонстрировали, насколько цените нас и нашу деятельность. Как волонтеры, мы, в свою очередь, получили больше стимула, еще больше начали изучать, работали без устали.

Сразу после Вашего обращения к народу 15 июля 2020 года десятки тысяч молодых людей добровольно записались в ряды армии для защиты Родины. Потому что азербайджанская молодежь воспитывается в национальном духе, в духе патриотизма. Некоторые из волонтеров ASAN тоже ушли добровольцами на фронт, а другие продолжили служить Родине в тылу.

Наши земли, которые долгие годы находились под вражеской оккупацией, были освобождены от оккупации победоносной Азербайджанской армией под Вашим руководством, враг был вынужден сдаться, и наша территориальная целостность была обеспечена. Эта историческая победа - ожидаемый результат внутренней и внешней политики, заложенной великим лидером, успешно продолженной Вами. Мы в долгу перед всей Азербайджанской армией во главе с Вами, за эту победу, которая доставила бесконечную радость каждому из нас. Выражаем Вам признательность за то, что подарили нам эту славную победу.

Сегодня верные традициям государственности, волонтеры-патриоты ASAN - одни из тех, кто поднялся на вершину шехидства в Отечественной войне. Кроме того, среди волонтеров ASAN есть дети наших героев, ставших шехидами. Безусловно, каждый из них окружен заботой государства. С чувством большой гордости можем сказать, что мы ими гордимся.

Как волонтеры ASAN, для нас всегда большая честь поддерживать каждый Ваш шаг! Как и в период всей нашей деятельности, так и впредь Вы всегда можете доверять, положиться на молодежь. Мы в Вашем распоряжении со всеми нашими силами и возможностями, чтобы оправдать это доверие.

Отечественная война еще раз показала, что молодежь может достойно защищать национальные интересы нашего государства, народа.

Благодаря Вашему железному кулаку весь мир увидел силу, единство азербайджанского народа. Азербайджанский народ гордится Вами. С гордостью можем сказать, что Вы являетесь примером для молодежи. Вы - ценность, объединяющая азербайджанский народ. Дата 8 ноября 2020 года навсегда останется в нашей памяти, в нашей истории, связанная с Вашим именем. Ежегодно с той же радостью, с тем же чувством гордости наш народ будет отмечать этот день как День Победы.

Мы счастливы, что возвращаемся на свои земли, в родной Карабах, в жемчужину нашего Карабаха - Шушу. Заверяем Вас, что мы будем продолжать упорно работать для создания, продвижения волонтерской деятельности на всех наших освобожденных от оккупации землях и всестороннего развития нашей молодежи.

Сердца волонтеров всегда с Вами! Карабах - это Азербайджан!".

"Вы справедливо заслуживаете звания героического сына нашего народа за бесчисленные заслуги и достижения на пути нашего народа и государства"

Ветеран Первой Карабахской войны из города Сумгайыт Мамед Ширинов пишет:

"Уважаемый господин Президент!

Вы положили конец нашей тоске по Карабаху, который будучи неизлечимой раной в сердце нашего народа был исцелен Вами всего за 44 дня. Поэтому наш народ очень благодарен Вам.

Благодаря Вашему огромному лидерскому таланту, во время 44-дневной войны Вы смогли объединить наш народ вокруг себя в железный кулак.

Это единство следует считать высшей вершиной солидарности и единства с народом, не имеющей аналогов в нашей истории.

Вы справедливо заслуживаете звания героического сына нашего народа за бесчисленные заслуги и достижения во имя нашего народа и государства.

Господин Президент, желаю Вам новых успехов в Вашей дальнейшей управленческой и созидательной деятельности. Да хранит Вас Аллах!".

"Вы - Национальный герой азербайджанцев мира"

Житель Товуза Ровшан Зейналов:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий!

Я одобряю Вашу дальновидную политику, работу, осуществляемую Вами во имя будущего нашего народа, сердечно поздравляю Вас с достигнутыми победами, желаю Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, крепкого здоровья.

Вы - Национальный герой азербайджанцев мира. Вы - героический сын, выполнивший завещание выдающегося политического и государственного деятеля, великого лидера Гейдара Алиева.

Все азербайджанцы мира гордятся Вами. У меня два сына, которые в настоящее время под Вашим командованием находятся на военной службе. Я сам как офицер участвовал в первой Карабахской войны. Я готов плечом к плечу вместе со своими сыновьями служить Родине.

Я горжусь Вами. Желаю Вам долгих лет жизни. От имени всех азербайджанцев желаю, чтобы Вам присвоили звания "Патриотического национального лидера" и "Национального героя Азербайджана".

"Азербайджанский народ и весь тюркский мир гордятся Вами"

Бану Гаджилы пишет из Абшеронского района:

"Здравствуйте, победоносный Верховный главнокомандующий!

Я - ученица 6-го класса школы номер 132-134 Гаджилы Бану Вахид гызы сердечно поздравляю Вас. Вы положили конец 27-летней тоске по родине азербайджанского народа. Азербайджанский народ и весь тюркский мир гордятся Вами. Я дочь участника Карабахской войны. Вся наша семья любит Вас и наш Азербайджан. Да хранит Всевышний Вас и членов Вашей семьи!".

"Благодаря лидеру, считающему боль народа своей болью, скорбь народа своей скорбью, единство народа и лидера, нации и государства будут нерушимы"

Мать шехида из Баку Севиндж Исламова пишет:

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий!

Сегодня в Азербайджане каждый говорит: Победоносный Верховный главнокомандующий, господин Президент господин Ильхам Алиев, восстановивший справедливость в 44-дневной правой борьбе, написавший историю под девизом "Карабах - это Азербайджан!", а также победоносная Азербайджанская армия благодаря отваге наших шехидов, героизму гази водрузили флаг Азербайджана на Шушинской крепости! За 44 дня был положен конец 30-летней разлуке! Мы отомстили за наших шехидов!

Мой единственный сын Эльвин Исламов, который в последнем письме своему другу написал: "Я готовь стать шехидом, мой брат", героически сражаясь в боях на Джебраильском и Физулинском направлениях, возвысился на вершину шехидства. Последний его бой был за село Горган Физулинского района. 30 октября он был похоронен на кладбище "Волчьи ворота" Гарадахского района. Вчера были его сороковины.

Я благодарю каждого, кто был рядом с нами в эти 40 дней, разделил нашу скорбь. Я благодарю Вас, а также людей, которые каждый день интересовались нашими заботами, принимали нас как родных людей, стали нашей надеждой.

Победоносный Верховный главнокомандующий!

44-дневной исторической войной мы доказали нерушимость нашего единства. Я благодарна Вам за то, что подарили нам радость Великой Победы. Как бы мне тяжело не было, я испытываю чувство гордости. Рада, что в достижении этой исторической победы есть доля и моего единственного сына - шехида Эльвина Исламова. Я - мать Героя!

Малейшее внимание, моральная поддержка утешают нас - семей шехидов. За прошедшие 40 дней по Вашему поручению нам оказали заботу, это было большой поддержкой. Благодаря лидеру, считающему боль народа своей болью, скорбь народа своей скорбью, единство народа и лидера, нации и государства будут нерушимы. Не уменьшится вера, доверие народа к государству!

Еще раз выражаю Вам признательность за внимание, оказанное семьям шехидов и участникам войны. Да хранит Всевышний наш народ, государство, нашего Президента! Да ниспошлет Аллах терпения всем семьям шехидов!".

"Вы золотыми буквами увековечили Ваше имя Победоносца в истории и сердце нашего народа"

Народный артист Джанали Акберов:

"Уважаемый господин Президент!

От имени многочисленных членов моей семьи и родственников сердечно поздравляю Вас с Победой. Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, больших успехов в Вашей напряженной деятельности во имя счастливого будущего нашей Родины.

Вы, как Верховный главнокомандующий, выполнив завещание великого лидера Гейдара Алиева, освободили в этом году прекрасный Карабах от заклятой армянской оккупации, тем самым золотыми буквами увековечили свое имя Победоносца в истории и сердце нашего народа. Ваше участие в параде Победы вместе с многоуважаемым Президентом братской Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является наглядным доказательством всему миру турецко-азербайджанского братства. В эти судьбоносные исторические дни Вы и уважаемая Мехрибан ханым Алиева всегда были опорой для народа, оказывая большую заботу и поддержку участникам войны, гази, семьям шехидов, малоимущим. Я, как престарелый ханенде, всегда доволен Вами за оказанные мне внимание и заботу и всегда поддерживаю Вас.

Еще раз сердечно поздравляю Вас и передаю самые добрые пожелания. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью во имя счастливого будущего азербайджанского народа".

"Победа, золотыми буквами вписанная в историю Азербайджана, стала Вашей победой и победой нашей непобедимой Армии"

Жительница Бейлягана Айтекин Алиева пишет:

"Господин Победоносный Верховный главнокомандующий!

В результате Вашей дальновидной политики наши земли, более 30 лет находящиеся под оккупацией, были освобождены от заклятого врага.

Победа, золотыми буквами вписанная в историю Азербайджана, стала Вашей победой и победой нашей непобедимой Армии. Тысячи сынов Родины, героически сражаясь за освобождение наших священных земель, возвысились на вершину шехидства. Как Вы обещали, наш триколор с гордостью развевается в каждом уголке Карабаха.

Я - супруга шехида Ильяса Насирова, учительница истории Азербайджана, выражаю Вам признательность. Вы отомстили за наших шехидов. Мы - патриоты Азербайджана гордимся Вашей успешной и дальновидной политикой. Да хранит Вас Всевышний. Вы - наша опора, наша гордость".

"Вы осуществили завещание великого лидера и самую заветную мечту нашего народа"

В письме жителя Баку Парвина Ягубова говорится:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! Благодаря Вашей успешной внутренней и внешней политике наше могучее государство, у истоков которого стоял общенациональный лидер Гейдар Алиев, еще больше укрепилось и снискало большой авторитет во всем мире. Вы выполнили завет нашего великого лидера и осуществили сокровенную мечту народа об освобождении наших земель от вражеской оккупации. Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и долгих лет жизни, да упокоит души наших воинов, отдавших жизнь за Родину и вознесшихся на вершину шехидства, и дарует исцеления раненым военнослужащим. Я в Вашем распоряжении, господин Президент".

"Благодаря вашей решимости, авторитету и политической воле весь мир вновь убедился в силе азербайджанского государства и единстве нашего народа"

В письме Народного артиста Фархада Бадалбейли говорится:

"Дорогой Наш Президент!

Ваши исторические заслуги перед нашим народом неоценимы. Претворяя в жизнь идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы неустанно заботитесь о благополучии государства и народа. Мы гордимся Вами - лидером, поведавшим всему миру реалии Азербайджана, обеспечивающим экономические интересы нашего государства и достойно представляющим нашу страну среди развитых стран мира. Вы стали гарантом прав и свобод нашего государства на международной арене.

Уважаемый Верховный главнокомандующий! В этом году Вы подарили нам радость великой Победы в Карабахе. Эта историческая Победа была одержана под Вашим мудрым руководством. Азербайджан избавился от многолетней оккупации, восстановлена территориальная целостность нашей страны, положен конец нашей многолетней тоске, в сердцах людей поселилась надежда и вера в светлое будущее. Мы искренне благодарны Вам и нашей славной армии.

Фразы "Шуша -наша!", "Карабах- это Азербайджан!" бьются в сердцах всех - от мала до велика. Эти слова священны для каждого гражданина Азербайджана. Благодаря Вашей решимости, авторитету и политической воле весь мир вновь убедился в силе азербайджанского государства и единстве нашего народа.

Мы всецело поддерживаем Вас. Уверен, каждый гражданин Азербайджана, независимо от языка, вероисповедания, возраста, способностей, профессии, готов посвятить свою жизнь родному краю. Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами, гражданами солнечного Азербайджана.

Уважаемый Президент! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во имя благополучия и светлого будущего нашей Родины. Мы гордимся Вами!".

"Вы - полководец и дипломат, четко обозначивший цели, заботливый глава государства, посвятивший себя народу"

Ильтифат Лютфизаде из Нафталана пишет:

"Уважаемый Президент господин Ильхам Алиев, наш полководец, написавший славные страницы истории, сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с исторической Победой. Наш народ и государство нуждаются в Вас, потому что Вы - дипломат, четко обозначающий цели, заботливый глава государства, посвятивший себя народу. Я горжусь тем, что являюсь гражданином страны-победителя. Нафталанцы, равно как и весь народ Азербайджана, возносят хвалу Всевышнему за то, что мы стали очевидцами славных дней нашей истории. Непобедимый главнокомандующий, спаситель Азербайджана, наш национальный герой, да хранит Вас Всевышний!".

"Одержанная Вами историческая победа вдохновила наш народ"

Житель Баку Джавад Ахундзаде пишет: "Верховный главнокомандующий-победоносец! От имени семьи выдающегося поэта Ахмеда Джавада хочу выразить Вам наше глубокое почтение. Уверен, историческая победа Азербайджана и возрождение нашего национального самосознания обрадовала душу моего прадеда.

Господин Президент, мы гордимся тем, что мой прадед является автором государственного гимна Азербайджана. Имя Ахмеда Джавада было упомянуто и на параде Победы, что подарило нам неописуемую радость. Этот парад стал олицетворением силы и дружбы народов Азербайджана и Турции. Да хранит Всевышний Вас и всю Вашу семью!".

"Своей политикой и узнаваемым почерком Вы доказали, что являетесь независимым Президентом, сильным дипломатом и несокрушимым полководцем"

В письме жителей Джалилабадского района Алигейдара Асадова, Рустама Нуриева, Алисафы Гафарова, Ветенхара Зейналова, Нурлана Мамедова и Эльсевера Гиясова говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Блистательное достижение единства государства, народа и победоносной армии, воплотившееся в сокрушительной победе, золотыми буквами вписано в историю государственности Азербайджана. Своей политикой и узнаваемым почерком Вы доказали всему миру, что являетесь независимым Президентом, сильным дипломатом и несокрушимым полководцем.

Освобождение наших земель за 44 дня является результатом Вашей решимости и мужества как Верховного главнокомандующего. Ваши обстоятельные и аргументированные ответы главам государств, покровительствующим политическому руководству Армении, заставили их замолкнуть и воздержаться от корыстных намерений. Вы одержали победу над ангажированными медиагигантами.

Господин Президент, освобождение наших земель от оккупации стало возможным благодаря триумфальному шествию нашей армии. Эта победа досталась нам ценой жизни наших отважных солдат и офицеров. 90 сыновей нашего района вознеслись на вершину шехидства в Отечественной войне. Достойны всяческих похвал Ваша деятельность во имя укрепления нашей государственности и проводимая кадровая политика. Джалилабадцы одобряют Вашу работу и рукоплещут Вашей деятельности на пути укрепления нашей государственности. Мы - с Вами! Храни Вас Аллах!".

"Благодаря Вашей решимости мы одержали верх над террором, еще раз узнали дружественные и братские нам страны"

Мулазим Паша из Измира пишет:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий!

Пишет Вам уроженец города Иреван. Поздравляю Вас, нашу славную армию и отважный народ с победой в Карабахе. Суверенитет Азербайджана в надежных руках, опасность нам не грозит, а впереди нас ждут только светлые дни. Одержав победу в 44-дневной войне, Вы наряду с нашей могучей армией золотыми буквами вписали имя азербайджанского народа в историю. Вы восстановили территориальную целостность Азербайджана, показали миру мощь нашей армии. В то же время Вы выполнили завет общенационального лидера Гейдара Алиева. Вы сломили врага. Когда Вы сообщали нам радостные вести с экрана телевизора, радость охватывала нас. Ваше братство с уважаемым Реджепом Тайипом Эрдоганом обрадовало тюрок всего мира. Благодаря Вашей решимости и непоколебимой воле мы одержали победу над террором, убедились в том, кто питает к нам дружеские и братские чувства. Наши связи укрепились, мы стали роднее и ближе. Да здравствует азербайджано-турецкое братство! Да здравствует наша славная армия! Карабах- это Азербайджан! Мы всегда в Вашем распоряжении".

"Мы гордимся тем, что у нас столь мудрый и эрудированный Президент, как Вы"

Равиль Бабаев из Гаджигабула пишет:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! Мы гордимся тем, что у нас столь мудрый и эрудированный Президент, как Вы. Вы - отважный сын азербайджанского народа, достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева. Великий лидер Гейдар Алиев сыграл огромную роль в развитии Азербайджана, и сегодня Вы еще более развиваете его идеи. Благодаря Вашей дальновидной политике и под Вашим руководством наша славная армия одержала блистательную победу в Отечественной войне.

Да упокоит Всевышний душу общенационального лидера Гейдара Алиева и души наших шехидов, да ниспошлет исцеления раненым военнослужащим. Господин Верховный главнокомандующий, желаем Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мы, гаджигабульцы, очень любим Вас и желаем видеть Вас нашим Президентом навеки. Более 20 лет я работаю водителем скорой помощи в Гаджигабульской районной больнице. Я участвовал в боях в направлении Джоджуг Марджанлы, Джебраила, выносил наших шехидов с поля боя, доставлял раненых в больницы и госпитали. Я ремонтировал машины скорой помощи и помогал доставлять наших солдат в больницы, словом, выполнял свой долг перед Родиной. Мне также довелось перевозить наших солдат, участвовавших в боях на Гадрутском направлении. Я всегда смотрел смерти в глаза и готов отдать свою жизнь за Родину. Господин Президент, самым моим заветным желанием было отправиться в родную Шушу. Благодаря Вашей дальновидной политике Шуша обрела свободу. Именно Вы сообщили эту радостную весть нашему народу.

Господин Президент, от имени всех гаджигабульцев, моей семьи и от себя лично хочу поблагодарить Вас, пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Карабах-это Азербайджан!".

"Эта победа стала возможной именно благодаря Вам"

В письме Ровшана Гулиева и Тарлана Ахмедова из Красноярска говорится:

"Дорогой наш Президент, спаситель азербайджанского народа, великий полководец и герой нации!

В первую очередь, позвольте поздравить Вас с победой, пожелать Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Такие выдающиеся личности как Вы рождаются на свет нечасто. Вы - сильная личность, способная преодолеть любые препятствия, народ очень любит и ценит Вас. Вы снискали всеобщее уважение. После достижения этой исторической победы народ еще больше полюбил Вас, проникся еще большим уважением. Господин Президент, эта победа стала возможной именно благодаря Вам!

Мы живем в Российской Федерации, но всегда внимательно следим за происходящим на Родине. Если быть честными, осознавая факт оккупации наших земель, мы не могли полностью вкусить радость жизни, при виде армян нас охватывала горечь поражения, а в сердцах теплилась надежда, что когда-нибудь мы одержим победу. Те дни уже позади. Вы вернули нам радость и гордость. В 44-дневной войне наши сердца бились в унисон с нашим народом, мы радовались нашим успехам и горевали при несправедливости и совершении вражескими силами террористических актов против гражданского населения. Мы жили ожиданием радостных вестей о победе. И вот этот долгожданный миг настал - Вы возвестили нам о Победе. Дорогой Верховный главнокомандующий, мы готовы поступиться своей жизнью ради Вас. Я не посещал могилу отца с 1993 года, потому что наше родное село Шурабад Агдамского района находилось под армянской оккупацией. Можно вынести любые тяготы и неприятности, но только не это. К счастью, все уже позади. Еще раз поздравляем Вас с одержанной Победой. Мы обрели свободу благодаря Вам, мы одержали Победу Вашими усилиями и под Вашим руководством!".