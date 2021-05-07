Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии открытия соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмайлов.

Он поприветствовал участников Мирового классификационного кубка по художественной гимнастике, который проводится при участии спортсменов из 35 стран в Национальной арене гимнастики в азербайджанской столице и пожелал успехов гимнастам.

"Выражаю свою глубокую признательность Азербайджанскому государству, принявшему решение о проведении в нашей стране Мирового классификационного кубка в условиях серьезной борьбы с пандемией COVID-19 на глобальном уровне, Президенту Азербайджана, главе Национального олимпийского комитета Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, имеющей исключительные заслуги в развитии гимнастики в стране.

Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды. Функционирующие в нашей стране спортивные структуры - Национальный олимпийский комитет, министерство молодежи и спорта, федерации, спортивные общества в рамках единой политики служат общему делу. Федерация гимнастики Азербайджана как одна из самых активных спортивных структур осуществляет успешную деятельность. Это еще раз доказывают результаты федерации, достигнутые в развиваемых ею видах спорта", - сказал Исмайлов.

Замминистра отметил, что сегодня гимнастика является одним из ведущих видов спорта в мире.

"Азербайджанские гимнасты завоевали медали на различных спортивных соревнованиях в мире, достойно оправдав оказанное им доверие. Наглядным примером тому стали одна серебряная и две бронзовые медали, завоеванные нашими спортсменами на недавнем чемпионате Европы по батуту и тамблингу. Достигнутые успешные результаты сформировали надежную основу для проведения в Азербайджане спортивных соревнований высокого уровня. Принятие вслед за стартующим сегодня Кубком мира решения о проведении в Баку чемпионата мира среди возрастных групп и чемпионата мира по аэробной гимнастике является показателем того, что авторитет Азербайджана на мировой арене играет решающую роль. Еще раз желаю успехов нашим гимнастам в этом спортивном противоборстве и хочу напомнить полюбившуюся всем фразу: "Пусть победит дружба!". Благодарю за внимание!", - сказал Исмайлов.