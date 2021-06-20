Функционирующие в Турции диаспорские организации распространили обращение в связи с Шушинской декларацией

Функционирующие в Турции диаспорские организации распространили обращение в связи с исторической "Шушинской декларацией о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанной 15 июня 2021 года.



Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, в обращении говорится, что функционирующие в Турции диаспорские организации высоко оценивают документ, олицетворяющий политическую волю Президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, приветствуют его подписание.

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