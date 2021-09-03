https://news.day.az/politics/1376074.html В рамках учений TURAZ Şahini – 2021 прошли ознакомительные полеты - ФОТО
В рамках учений TURAZ Şahini – 2021 прошли ознакомительные полеты - ФОТО
Продолжаются совместные тактико-летные учения TURAZ Şahini - 2021.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно плану учений пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили ознакомительные полеты.
До этого для пилотов был организован брифинг, были обсуждены погодные условия и технические вопросы и доведены до сведения правила безопасности.
Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские - на МиГ-29 и Су-25.
Учения продолжаются.
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