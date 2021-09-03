В рамках учений TURAZ Şahini – 2021 прошли ознакомительные полеты

Продолжаются совместные тактико-летные учения TURAZ Şahini - 2021.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно плану учений пилоты ВВС Азербайджана и Турции выполнили ознакомительные полеты.

До этого для пилотов был организован брифинг, были обсуждены погодные условия и технические вопросы и доведены до сведения правила безопасности.

Затем турецкие пилоты выполнили полеты на истребителях F-16, а азербайджанские - на МиГ-29 и Су-25.

Учения продолжаются.