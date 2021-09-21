https://news.day.az/politics/1382440.html В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности - ФОТО
В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности - ФОТО
Среди военнослужащих азербайджанской армии проводятся очередные соревнования по ориентированию на местности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве в умении ориентироваться на местности.
Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией, состоящей из представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре