В азербайджанской армии проводятся состязания по ориентированию на местности

Среди военнослужащих азербайджанской армии проводятся очередные соревнования по ориентированию на местности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Участники, привлеченные к состязаниям из различных родов войск, специализированных военно-учебных заведений и воинских частей, поборются в личном первенстве в умении ориентироваться на местности.

Отметим, что результаты соревнований будут оценены судейской коллегией, состоящей из представителей Министерства обороны и Федерации спортивного ориентирования Азербайджана.