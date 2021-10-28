Бесполезная истерика в Армении: все идет по плану Баку

Национальное собрание Армении не приняло текст заявления парламентской оппозиции (фракции "Армения" и "Честь имею"), составленный по итогам закрытого обсуждения на тему "Ситуация на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана и проблемы делимитации". Более того, правящая фракция "Гражданский договор" демонстративно не приняла участия в голосовании, в результате чего оно не было принято.

И это не только правильно и здраво. По-другому просто быть не могло. Как бы ни истерили представители армянской оппозиции, проще говоря члены кружка поклонников и воздыхателей Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, их мотивы понятны - пытаться сорвать любые инициативы власти, попутно ее же обвиняя во всех бедах Армении.

Да, еще им нравится безостановочно лгать, пытаясь обвинить не только армянскую власть, но и Азербайджан с Турцией во всех возможных напастях РА. И в этом плане неудивительно, что в заявлении, которое до голосования зачитал депутат от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, "осуждается полномасштабная вооруженная агрессия со стороны Азербайджана и Турции против Карабаха".

Собственно, всем эти горлопанам ответил премьер-министр РА Никол Пашинян. Он попросту назвал вещи своими именами, констатировав и признав, что государственные границы Армении не изменились. Отвечая на вопрос одного из армянских депутатов, Пашинян заявил, что границы РА определяются принятым еще в 2010 году законом "Об административно-территориальном делении", в котором четко прописано, где начинаются и где заканчиваются границы Армении, и где начинаются границы Азербайджана.

"В любом случае, мы имеем дело с тем, что было зафиксировано, территория Республики Армения не подверглась изменениям", - заявил премьер-министр РА. И это правда. Вся 44-дневная война велась на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Плюс, Армения нанесла ракетные удары по Гяндже и Барде, тогда как по ни по одному населенному пункту РА ударов нанесено не было.

Да, руководители Армении мечтали об этом, они потому и обстреливали Гянджу и Барду, чтобы вынудить азербайджанскую сторону на ответные действия, дабы потом взывать к помощи со стороны ОДКБ и своих традиционных покровителей. Но их расчет провалился. Азербайджанская армия ответила врагу на поле боя, нанеся оккупантам разгромное поражение.

При этом, подчеркну еще раз, на территорию РА вторжения не было. Именно поэтому вся истерика армянской оппозиции не просто смешна, но и бесполезна. Ведь любой здравомыслящий человек может спросить у этих горлопанов - на каком участке территории Армении в ходе 44-дневной войны были замечены азербайджанские, а тем паче турецкие войска?

В ответ, ясное дело, начинается разбрызгивание слюной, ускоренное вращение глазами, битье себя ногами в грудь. В общем все, кроме правдивого ответа на конкретный вопрос. Собственно, ничего иного от тех, кто врал своему народу десятилетиями, грабя Армению и оккупированные РА территории нашей страны, ожидать не стоит. Горбатого могила исправит.

А действующую армянскую власть и лично Пашиняна исправили итоги 44-дневной войны, а также последующие шаги официального Баку, который доказал свою способность реализовывать все поставленные задачи, вопреки противодействию крупных и влиятельных государств. Вон, тот же Иран, десятилетиями извлекавший выгоду из оккупации наших земель, после отрезвляющих действий Азербайджана попытался угрожать и шантажировать официальному Баку, но в итоге смирился с новой реальностью.

Смирится пришлось и Франции, политики которой, включая президента Макрона, разве что из штанов не выпрыгивали, защищая государство-оккупант. Бесполезными оказались и усилия представителей армянского лобби в США и России. Все идет так, как требует Азербайджан. А наша страна требует всего лишь справедливости, апеллируя к международному праву, к законам и предлагая взаимовыгодное сотрудничество.

Акпер Гасанов