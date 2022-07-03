Азербайджан - одна из немногих стран, принявших в кратчайшие сроки оперативные меры в борьбе с пандемией

В минувшую пятницу в Баку состоялась конференция на тему "Бизнес-перспективы в сфере здравоохранения", в рамках которой министр здравохранения Теймур Мусаев, отвечая на вопросы журналистов, затронул тему незначительного роста зараженных коронавирусом в Азербайджане, наблюдаемое в последние несколько дней.

По словам министра, это связато с тем, что летом люди чаще посещают массовые мероприятия. Поэтому наблюдается относительный рост числа случаев заражения коронавирусом.

"В целом эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная. Осложнений практически нет. Число госпитализаций на сегодняшний день достаточно низкое, эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Естественно, если произойдет какой-либо скачок, будут предприняты соответствующие шаги", - сказал Мусаев.

Поводов для беспокойства действительно нет. С первых дней пандемии, Азербайджан одним из первых в мире начал успешную борьбу с пандемией и эти результаты мы наблюдаем по сей день. В связи с чем прокомментировать успехи нашей страны, мы попросили американского эксперта, стратегического советника по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питера Тейса.

"В то время, как большинство европейских стран столкнулось с большими трудностями из-за коронавирусной пандемии, в этом плане Азербайджан на мировой арене воспринимают как "островок стабильности". Страна находится в числе лидеров региона по темпам вакцинации, суточное количество заражений COVID-19 находится на довольно низком уровне. На фоне развитых стран мира можно с уверенностью утверждать, что Азербайджан добился выдающихся успехов в борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями", - сказал эксперт в комментарии Day.Az.

По его словам, успех Азербайджана в этом направлении связан с тем, что правительство Азербайджана приняло эффективные меры в области здравоохранения.

"Азербайджан является одной из немногих стран, сумевших в короткие сроки мобилизовать весь потенциал для борьбы с пандемией коронавирусом. Эффективность стратегии правительства Азербайджана очевидна. В стране сняты многие ковид-ограничения благодаря существенному улучшению эпидемиологической ситуации. Азербайджан также является лидером среди стран СНГ по уровню вакцинации, что объясняется следствием комплексной государственной политики с первых дней выявления в стране COVID-19", - отметил он.

Наш собеседник напомнил, что Азербайджан сумел создать резервы вакцин, благодаря которому население не столкнулось с нехваткой прививок, как это случилось в ряде других стран.

"Азербайджан за собственные средства приобрел вакцины разного типа и в достаточном количестве, что говорит о пристальном внимании Президента Ильхама Алиева к охране здоровья граждан. Страна на высшем уровне неоднократно заявляла о важности создания равных возможностей вакцинации для бедных и богатых стран, тем самым демонстрируя гуманизм. Существующие хорошие условия и достигнутые результаты дают основание говорить о том, что Азербайджан одной из первых стран в мире одержит победу над COVID-19", - подытожил Питер Тейс.