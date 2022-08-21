https://news.day.az/politics/1488722.html Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому народу
Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому народу
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате ДТП, произошедшего на дороге Газиантеп-Низип.
Как сообщает Day.Az, об этом Сахиба Гафарова написала в своем Twitter-аккаунте.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Газиантеп-Низип, братскому турецкому народу и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметила спикер Милли Меджлиса.
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