Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

В письме А.Асадов отметил, что опечален известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате серьезных дорожно-транспортных происшествий в турецких провинциях Газиантеп и Мардин, и выразил глубокие соболезнования вице-президенту Турции Ф.Октаю, а также родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.