https://news.day.az/politics/1488724.html Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю
Али Асадов выразил соболезнования Фуату Октаю
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров Азербайджанской Республики.
В письме А.Асадов отметил, что опечален известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате серьезных дорожно-транспортных происшествий в турецких провинциях Газиантеп и Мардин, и выразил глубокие соболезнования вице-президенту Турции Ф.Октаю, а также родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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