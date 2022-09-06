https://news.day.az/politics/1493010.html Необходимо поддержать переговоры Турции и Азербайджана с Арменией – Чавушоглу
Необходимо поддержать переговоры Турции и Азербайджана с Арменией – Чавушоглу
После победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность для постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции после встречи со своей французским коллегой Катрин Колонной, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметив, что после победы Азербайджана в Карабахе появилась возможность для постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе, Чавушоглу подчеркнул необходимость поддержки таких процессов, как переговоры между Турцией и Арменией, а также Азербайджаном и Арменией.
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