https://news.day.az/politics/1531868.html Глава МИД Катара принял копии верительных грамот посла Азербайджана - ФОТО
Глава МИД Катара принял копии верительных грамот посла Азербайджана - ФОТО
Государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль Мураихи принял копии верительных грамот новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Махира Алиева.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Катара.
"Государственный министр иностранных дел пожелал послу успехов в работе и заверил, что будет оказывать всемерную поддержку для более тесного сотрудничества между двумя дружественными странами в различных областях двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре