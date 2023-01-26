Глава МИД Катара принял копии верительных грамот посла Азербайджана

Государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль Мураихи принял копии верительных грамот новоназначенного посла Азербайджана в этой стране Махира Алиева.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Катара.

"Государственный министр иностранных дел пожелал послу успехов в работе и заверил, что будет оказывать всемерную поддержку для более тесного сотрудничества между двумя дружественными странами в различных областях двусторонних отношений", - говорится в сообщении.