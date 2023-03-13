Омбудсмен подготовила отчет по результатам расследования в связи с массовыми захоронениями в Эдилли

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева продолжает информировать мировую общественность о грубых нарушениях норм международного гуманитарного права в результате политики Армении в отношении азербайджанцев, основанной на этнической ненависти.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, во время Первой карабахской войны (1988-1994 гг.) против азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники Арменией, были совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности.

Это еще раз подтверждает обнаружение массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в селе Эдилли Ходжавендского района, где тела людей, убитых с различными жестокими пытками, были оскорблены и бесчеловечно захоронены.

В связи с этим, в рамках миссии Омбудсмена по установлению фактов, специализированная группа сотрудников Аппарата омбудсмена провела независимое расследование на месте массовых захоронений в селе Эдилли и подготовила отчет, содержащий неопровержимые факты, собранные в ходе мониторинга.

В отчете содержатся полные факты о принятии эффективных международных правовых мер с целью привлечения к международной ответственности лиц, представленных в военно-политическом руководстве Армении, виновных в совершении многочисленных тяжких преступлений, основанных на этнической ненависти к азербайджанцам.

В заключительной части отчета сделано обращение к международным организациям, чтобы они продемонстрировали твердую позицию для выяснения судьбы наших соотечественников, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, принятия неотложных мер для передачи нашей стране тех из них, которые остались в живых, для предоставления нашей стране информации о местах массового захоронения людей, убитых в плену и в заложниках, а также точных карт заминированных территорий, для принятия неотложных мер в отношении военно-политического руководства Армении, определяющих юридическую ответственность.

Отчет направлен международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным организациям, занимающимся защитой прав человека.