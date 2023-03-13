https://news.day.az/politics/1546252.html Фонд «Nargis» прошел аудиторскую проверку - ФОТО
Фонд «Nargis» прошел аудиторскую проверку - ФОТО
Компания EY, одна из четырех крупнейших аудиторских компаний мира, провела аудит финансовой отчетности Фонда "Nargis" за период с 1 октября 2020 года по 29 сентября 2022 года.
Компания провела Согласованные процедуры в соответствии с Международными стандартами сопутствующих услуг (ISRS 4400 - обновлено) и представила отчет о выявленных результатах.
Фонд "Nargis" с гордостью представляет общественности результаты своих проверок.
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