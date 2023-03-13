Фонд «Nargis» прошел аудиторскую проверку

Компания EY, одна из четырех крупнейших аудиторских компаний мира, провела аудит финансовой отчетности Фонда "Nargis" за период с 1 октября 2020 года по 29 сентября 2022 года.

Компания провела Согласованные процедуры в соответствии с Международными стандартами сопутствующих услуг (ISRS 4400 - обновлено) и представила отчет о выявленных результатах.

Фонд "Nargis" с гордостью представляет общественности результаты своих проверок.