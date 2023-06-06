Варданян пошел войной на Пашиняна и Арутюняна

Автор: Байрам Эльшадов

Рубен Варданян продолжает грезить сценарием, при котором он пришел бы во власть в Армении, или хотя бы в Карабахе.

Ранее планы Варданяна, будучи "советником министра" потерпели крах, в результате чего он был вышвырнут даже из "чиновничьей" тусовки сепаратистов. Варданян, чья главная цель является грабеж Карабаха (а если получится и Армении) пытается представить себя жителям Карабахского экономического региона Азербайджана эдаким ультра мега супер пупер патриотом, который не позволит чтобы Азербайджан обрел полную юрисдикцию над Карабахом.

Говоря открыто, на это нет никаких шансов. По той простой причине, что рядовые жители понимают бесперспективность позиции Варданяна, который только и говорит о каком-то мифическом "сопротивлении", "борьбе". Такое ощущение, будто он считает себя политиком, цель которого объединить электорат. Ну хочет Варданян поиграть в политика, ну и ладно. Единственная большая проблема заключается в том, что его призывы очень опасны для этнических армян, потому что вселяют в них надежду на достижение какого-то результата.

И еще один момент. Азербайджан все это время имел юрисдикцию над территорией, которую Варданян мечтает разграбить. Все страны, даже горячо любимая армянами Франция, признавали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И сегодняшние попытки, призывы и прочие бесполезные телодвижения не приведут ни к чему хорошему.

Варданяну пора понять, что решительная и жесткая позиция Азербайджана в отношении этой марионетки не изменится. Если он хочет оставаться и жить в Карабахе на легальной основе - будь добр, прими гражданство Азербайджана. В противном случае беглец так и останется скитаться по белому свету.