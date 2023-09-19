Азербайджан не обстреливал Ханкенди из «Града»

Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о том, что город Ханкенди был обстрелян ВС Азербайджана из ракетно-артиллерийского комплекса "Град", является полностью ложной.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.