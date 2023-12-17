Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az

Сквозь туман времени, веками передается непреложная истина: позор и бесчестье - два синонима, что тесно сплетаются в лабиринте человеческой души. Эти темные стороны человечества, как кровавые тени, покрывают нравственный облик общества, делая его бледным и убогим.

Бесчестие начинается там, где совесть теряет свою власть. Это процесс, сравнимый с отравлением крови, проникающим в каждую клетку общества. Как можно говорить о цивилизованном обществе, если в его сердце зазвучали скрипучие стоны позора?

Современные французские политики и высокопоставленные чиновники, поглощенные амбициями, меркантильными целями и жаждой армянских денег, становятся заклинателями этого мрака. Вместо того чтобы вдохновлять граждан Франции своими поступками, они топчут под ногами основополагающие принципы, предавая собственные убеждения ради корысти.

... В мире внешней политики, где события раскрываются как захватывающий триллер, французские представители, возглавляемые мэром Парижа Анн Идальго и ее коллегами - Ксавье Бертран (президент региона О-де-Франс), Валери Пекресс (президент региона Иль-де-Франс), Бруно Ретайло (президент группы LR в Сенате), Кэрол Дельга (президент региона Окситания), Мишель Рубирола (первый заместитель мэра Марселя), Мишель Делафосс (мэр Монпелье) и мэр Страсбурга Жанна Барсегян - впечатляют своим актерским мастерством в представлении под названием "COP29 в Баку - встреча позора и бесчестия". Вот лишь малая часть этого театрального произведения:

29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) выбрали провести в Баку, и, кажется, некоторые французские политики видят в этом нечто "дьявольское".

Герои этой истории, будучи "представителями прогрессивной части человечества" - а как же иначе - решают призвать к наказанию, создавая коллективное заявление, где гневно выражают свои чувства по поводу выбора места проведения конференции:

"Проведение COP 29 в Азербайджане станет позором и бесчестием для Франции, Европейского Союза и демократических стран."

Они, возомнив себя стражами мирового порядка и правопорядка, восклицают: "11 декабря Азербайджан был выбран местом проведения COP29 в следующем году. Для стран и сообществ, борющихся с глобальным потеплением путем отказа от ископаемого топлива, это, очевидно, очень плохая новость."

Сюжет их драмы уходит далеко за рамки климатических вопросов, включая обвинения в "непризнании геноцида армян 1915 года и нападении на Армению", что, по их мнению, делает Баку источником "методичной и циничной этнической чистки": "Баку начал методичную и циничную этническую чистку своих жителей, лишая их права на самоопределение и произвольно задерживая несколько десятков бывших политических лидеров и простых граждан Нагорного Карабаха."

И все это, по их убеждению, делает Азербайджан "одним из самых репрессивных государств в регионе".

Подобно остросюжетному фильму, где каждый ход насыщен напряжением, герои заявления пытаются подчеркнуть свою роль в спасении мира: "В качестве доказательства мы приводим кампанию дезинформации, организованную Азербайджаном против организации во Франции Олимпийских игр 2024 г."

Этот драматический акт, подчеркнутый красочными выражениями, оставляет зрителя в предвкушении следующего поворота сюжета в этой захватывающей игре политической интриги и дипломатических маневров.

Ну что же, не будем томить в ожидании уважаемых читателей.

Начнем.

... Данное заявление носит явно однобокий и субъективный характер, направленный на систематическое дискредитирование Азербайджана и создание ложного образа "Бакинской диктатуры". Вместо объективной оценки политической ситуации, авторы заявления явно преследуют цель надавить на Азербайджан, пытаясь лишить нашу страну права проведения конференции COP29.

Более того, подобные обвинения со стороны представителей французских властей вызывают вопросы о действительной заинтересованности в соблюдении прав человека. В свете этих обвинений необходимо обратить внимание на факты нарушений прав человека во Франции.

Приведем лишь несколько случаев, которые остаются без внимания в заявлении представителей Франции. Например, инциденты избиения и ареста граждан в различных частях Франции, которые были документированы и не находят отражения в заявлении. Приведем цитаты и случаи, подчеркивающие, что подобные события не являются изолированными случаями:

"Многочисленные отчеты свидетельствуют о случаях жестокого обращения и применения избыточной силы со стороны полиции в отношении мирных протестующих."

"Преследование журналистов и активистов за свободу слова остается проблемой, игнорируемой французским правительством."

"Имеются подтвержденные случаи произвольного задержания и нарушения прав человека в рамках действий полиции."

Такие факты свидетельствуют о том, что далеко не все проблемы соблюдения прав человека во Франции были заслуженно выделены в совместном заявлении. Вместо того, чтобы обсуждать только якобы негативные аспекты Азербайджана, было бы целесообразно предоставить полную и объективную картину ситуации в обеих странах.

При ближайшем рассмотрении заявления представителей французских властей становится очевидным, что оно является не только однобоким, но и пропитано явной предвзятостью, нацеленной на дискредитацию Азербайджана. Авторы, кажется, забывают, что критика должна быть сбалансированной и основанной на объективных фактах, а не на искажении реальности в свою пользу.

Иронично, что эти французские представители, так озабоченные правами человека в Азербайджане, сами сталкиваются с критикой внутри страны. Например, вопиющие случаи применения силы и жестокого обращения со стороны французской полиции в отношении протестующих против правительства не находят должного отражения в их заявлении. Лишь подчеркивается селективность подхода и двойные стандарты.

И что же скрывается за этой организованной кампанией против Азербайджана? Возможно, стоит обратить внимание на экономические и политические интересы, которые могут мотивировать авторов заявления. Сотрудничество Азербайджана с другими странами и его активность в энергетическом секторе могут вызывать недовольство и конкуренцию.

Таким образом, вместо конструктивного диалога и объективного освещения событий, представители Франции выбирают путь манипуляций, лжи и сужения фактов. Это заявление, скорее, выглядит как политически мотивированная атака, чем как серьезный взгляд на ситуацию. В свете этих обстоятельств можно лишь надеяться, что международное сообщество прозреет и не поддастся подобным попыткам манипуляции в целях дискредитации Азербайджана.

Во Франции наблюдается увеличение числа вопиющих случаев исламофобии и антисемитизма, что становится серьезной проблемой для местного общества. Важно отметить, что подобные явления не могут быть оправданы и требуют немедленного внимания и действий для их пресечения.

Закон о запрете ношения платков. Во Франции действует закон о запрете ношения видимых религиозных символов в государственных школах, что привело к ограничению свободы религиозной практики для мусульманских девушек, носящих головные платки.

Атаки на мечети. Происходят вопиющие случаи нападений на мечети, где неизвестные могут оскорблять и физически нападать на мусульманских верующих. Эти инциденты свидетельствуют о распространении исламофобии в обществе.

Дискриминация в трудоустройстве. Многие мусульмане сталкиваются с дискриминацией на рабочем месте из-за своей религиозной принадлежности. Они могут быть ущемлены в правах, лишены возможностей продвижения и сталкиваться с неприязненным отношением со стороны коллег.

Атаки на еврейских граждан Во Франции продолжаются нападения на еврейских граждан, как в уличных сценариях, так и в сети. Эти атаки создают враждебную атмосферу и страх среди еврейского населения.

Нападения на еврейские объекты. Синагоги, еврейские школы и мемориальные объекты становятся мишенями антисемитских актов. Вандализм, угрозы и нападения на подобные объекты создают опасную среду для еврейского сообщества.

Антисемитские высказывания в политике. Иногда антисемитизм проявляется в политических высказываниях и действиях. Экстремистские группировки и политики могут использовать антисемитизм как часть своей агенды.

Внутри французского общества существуют серьезные проблемы, требующие немедленного вмешательства.

Что касается "позора и бесчестия"...

Франция - страна с богатой историей, известная своими культурными достижениями и привлекательностью для миллионов туристов со всего мира. Однако за этой блестящей фасадом скрывается темная сторона - позор и бесчестье, которые омрачают образ Франции.

Первым аспектом позора Франции является ее колониальное прошлое. Веками Французская империя эксплуатировала и угнетала народы своих колоний, включая Африку и Азию. Колонизация сопровождалась жестокостью, насилием и грабежом ресурсов этих стран. Заметным примером является война в Алжире, которая длилась более 7 лет и унесла жизни сотен тысяч людей.

Вторым аспектом бесчестием Франции является отношение к мигрантам. Страна всегда славилась своим открытым обществом, однако последние годы показали другую картину. Рост ксенофобии, нарушение прав человека и недостаточная помощь беженцам - все это свидетельствует о полном моральном кризисе, который превращает Францию в страну, лишенную гуманизма.

Позор и бесчестье Франции не могут быть игнорированы. Эти проблемы требуют серьезного осмысления и действий со стороны общества и правительства

Идальго, и простите за жесткость, "могучая кучка", точнее, свора мэров и политиков, кормящихся за счет армянской диаспоры во Франции, решили оказать давление на Азербайджан.

Эти политики с пониженным чувством социальной ответственности говорят о "позоре и бесчестии".

Так вот, биться в истерике, нести бред сивого мерина и выступать с оголтелыми обвинениями в адрес Азербайджана, тем самым уповая на благосклонные кивки одобрения избирателей-армян во Франции - гадость.

Говорить о том, что действия Азербайджана, ни на йоту не нарушившей принципы международного права, а также неукоснительно остающей верной духу и букве Устава ООН, и тем самым решившей проблему сепаратизма внутри страны, восстановившей территориальную целостность и периметр границ - идиотизм.

Быть мэром Парижа - столицы, где население столкнулось с бесчисленными проблемами коммунальными, бытовыми, коммунальными и т.д. проблемами, возникшими из-за неумелых, глупых действий мэрии; города, где крысы стали чувствовать себя истинными хозяевами улиц, а бездомные собаки стаями стали нападать на людей - и совать свой нос в далекий Южный Кавказ - это маразм.

Дабы обвинить Азербайджан в "диктатуре", выдавать за "факт" фотографии на улицах Парижа, расклеенные истинным дегенератом, взлелеянным Идальго вкупе с Барсегян как "азербайджанский политический беженец и блогер" - политическое лицемерие и моральное скотство.

Призывать лишить Баку права проведения COP 29, чтобы "примерно наказать" Азербайджан - бред сивой кобылы.

Свора авторов совместного заявления забыли, что истинный позор - это острая буря, обрушивающаяся на тех, кто допускает бесчестье. Он обрушивает свой меч на коррумпированных и продажных, выставляя на всеобщее посмешище тех, кто теряет свое человеческое лицо.

Позор и бесчестье - как раны на теле нынешней политической элиты Франции. Исцеление возможно только тогда, когда власти Франции смогут, смело взирать в глаза своей собственной темной стороне.

Вопрос лишь в том, готовы ли Эмманюель Макрон, а также подписавшие дурно пахнущий пасквиль против Азербайджана отважиться пройти через этот темный лес, в котором теряются тени бесчестия, чтобы увидеть свет на другой стороне.

Смогут ли?