Очередной ляп Пашиняна на встрече с мэром Парижа Анн Идальго

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Париже встретился с мэром Парижа Анн Идальго и отметился очередным ляпом.

Пашинян отметил, что "с любовью вспоминает визит мэра в Армению с миссией поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха". Армянский премьер высоко оценил усилия Анн Идальго в решении вопросов, касающихся Армении и армянского народа.

И тут вышла незадача. Дело в том, что последний визит Анн Идальго в Ереван состоялся в конце августа 2023 года. То есть, речь идет о периоде, когда армянское население еще проживало в Карабахе. О каких вынужденных переселенцах говорит Пашинян? Видимо встреча с президентом Франции настолько затмила разум армянского премьера, что тот даже умудрился потерять простую хронологию событий.

Кстати, крайний визит Идальго в Армению в 2023 году вдохновил армянских реваншистов на обострение ситуации на тогда еще существующей линии соприкосновения. Спустя несколько дней после этого визита, то есть в начале сентября 2023 года начались систематические обстрелы позиций ВС Азербайджана со стороны армянской армии. Активно минировались наши территории, которые на тот момент были неподконтрольны Азербайджану. Армяне проводили работы по инженерному усовершенствованию боевых позиций, копали новые окопы и блиндажи. Все вышеперечисленное стало причиной ещё большего усиления напряжённости.

Точкой невозврата стал теракт 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, когда в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными погибли 11 человек. В ответ Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, которые продолжились менее суток и завершились полной капитуляцией армянских сепаратистов.

Если Анн Идальго уж так нравится ездить в Армению - на здоровье. Но если мэр Парижа по настоянию своего шефа Макрона вздумает во время визита в очередной раз "благословить" армянское руководство на новый военный конфликт - то не поздоровится уже самой Армении.