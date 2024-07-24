Армения стала у Индии первой

Автор: Лейла Таривердиева

Армения стала крупнейшим покупателем оружия у Индии. Об этом сообщило индийское информационное агентство IADN. На 2024-2025 финансовый год заключены контракты на сумму 600 млн. долларов. По всей видимости, индийское вооружение не пользуется большим спросом, если главным импортером его является Армения и объемы сделок не так уж велики.

Отметим, что сама Индия - крупнейший в мире импортер оружия. За последние пять лет она нарастила импорт вооружений почти на 5 процентов и потратила на все это более 60 миллиардов долларов. В дальнейших планах - приобрести оружия на 100 миллиардов долларов. Прежде главным источником закупок была Россия, теперь, после введения санкций в отношении последней, Индия решила переориентировать экспорт на США. Между тем, как можно узнать из российских СМИ, Индия находится в поиске 2 миллиардов, которые осталась должна России за заказанное вооружение. Можно сказать, что 600 миллионов из этой суммы она сумеет выплатить за счет армянских сделок. В свою очередь, закупки индийского оружия составят треть оборонного бюджета Армении.

Между тем, индийский ВПК не производит ничего особо эффективного и, по мнению экспертов, Армении стоило бы тратить деньги более продуманно. Как сказал армянским СМИ российский военный эксперт Руслан Пухов, закупки Армении "напоминают змею, которой оторвали голову, и она делает бессмысленные зигзаги, пытаясь что-то уцепить во Франции, что-то в Индии". По мнению эксперта, "индийское вооружение - страшный ад: это крушение вертолетов в Латинской Америке и прочее. Индусы были даже готовы бесплатно "впаривать" свое оружие. А Армения первая купила его".

По данным Минобороны Индии, наибольшим спросом в Ереване пользуются ракетные установки "Пинака" и зенитные системы "Акаш". Начиная с 2021 года, Армения приобретает у Индии ракеты, артиллерийские системы, системы ПВО и другое вооружение. В сентябре 2022 года Индия заключила контракт с Арменией на поставку своих многоствольных ракетных установок "Пинака", а также противотанковые ракеты и боеприпасы на сумму 260 миллионов долларов. "Пинака" была поставлена на экспорт впервые и Армения стала своего рода полигоном для опробования этого вооружения. Однако опробовать его в условиях отсутствия боевых действий ей было негде. И о боевых достоинствах "Пинаки" в Армении говорят лишь по принципу испорченного телефона.

Это была вторая оружейная сделка с Арменией - до того Ереван купил у индусов 4 радарные установки "Свати", заплатив за них 40 миллионов долларов. Индия также не прочь продать свои вертолеты и самолеты (в то время, как сама закупает их у Франции) - те самые, которые российский эксперт назвал страшным адом. На взгляд экспертов, вопросы вызывает и уже закупленное Арменией вооружение - комплекса ПВО "Акаш", гаубицы "ATAGS", самоходные гаубицы "MArG 155". Узнать, как будет действовать эта не опробованная продукция индийского ВПК в боевых условиях, Армении вряд ли удастся, так как Азербайджан не планирует предоставить ей такую возможность.

Почему при всем при этом Армения заключила сделку именно с Индией? Причин может быть много. 1. Относительная дешевизна индийского оружия. 2. Готовность Индии продать армянам все, что угодно. 3. Неготовность других продавцов недорогого вооружения заключать сделки с Ереваном в связи с их хорошими отношениями с Баку. 4. Желание Армении удружить новому партнеру, а также понравиться западным покровителям, требующим отказа от сделок с Москвой. 5. Армении давно пора начать заполнять образовавшиеся после войны бреши в арсенале, а на закупки серьезных вооружений у серьезных производителей возможностей нет.

Теперь у Армении будет много-много гаубиц и индийских ракет. Чего не сделаешь для "друга".