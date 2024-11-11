https://news.day.az/politics/1706079.html Абдулла Аль-Алими находится с визитом в Азербайджане - для участия в COP29 Вице-президент Йеменской Республики Абдулла Аль-Алими 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Абдулла Аль-Алими находится с визитом в Азербайджане - для участия в COP29
Вице-президент Йеменской Республики Абдулла Аль-Алими 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.
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